Startet das Speed-Triple in Gröden mit einem ÖSV-Sieg oder triumphiert Odermatt? Alle Zeiten und der aktuelle Zwischenstand hier.
Heute startet mit der Abfahrt in Gröden das Klassiker-Wochenende auf der Saslong.
Als Ersatz für das abgesagte Rennen in Beaver Creek wird heute auf verkürzter Strecke gefahren – pure Action ist garantiert! Der Start verzögert sich allerdings - LIVE-Ticker>>>
Die Vorzeichen: Marco Odermatt gewann die bisher einzige Abfahrt des Winters in Beaver Creek und geht auch heute als der Gejagte ins Rennen.
2024 feierte der Schweizer seinen ersten Abfahrtssieg in Gröden. Alle Sieger der Gröden-Abfahrt>>>
Für das ÖSV-Team geht es um viel: Die rot-weiß-roten Abfahrer warten im Weltcup bereits seit zwei Saisonen auf einen vollen Erfolg in der Königsdisziplin.
Platzt heute auf der geschichtsträchtigen Saslong endlich der Knoten? Bei der verkürzten Sprint-Abfahrt zählt jeder Zentimeter und jeder kleinste Fehler kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Abfahrt Start: 12:30 Uhr (MEZ)
Verfolge hier die gesamte Abfahrt LIVE: Wer meistert die Kamelbuckel am besten? Wer holt sich den ersten Sieg des Gröden-Wochenendes?
