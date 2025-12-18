NEWS

Ski LIVE - 1. Abfahrt in Gröden: das aktuelle Ergebnis

Startet das Speed-Triple in Gröden mit einem ÖSV-Sieg oder triumphiert Odermatt? Alle Zeiten und der aktuelle Zwischenstand hier.

Ski LIVE - 1. Abfahrt in Gröden: das aktuelle Ergebnis Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Heute startet mit der Abfahrt in Gröden das Klassiker-Wochenende auf der Saslong.

Als Ersatz für das abgesagte Rennen in Beaver Creek wird heute auf verkürzter Strecke gefahren – pure Action ist garantiert! Der Start verzögert sich allerdings - LIVE-Ticker>>>

Odermatt-Dominanz vs. ÖSV-Sieg-Flaute

Die Vorzeichen: Marco Odermatt gewann die bisher einzige Abfahrt des Winters in Beaver Creek und geht auch heute als der Gejagte ins Rennen.

2024 feierte der Schweizer seinen ersten Abfahrtssieg in Gröden. Alle Sieger der Gröden-Abfahrt>>>

Für das ÖSV-Team geht es um viel: Die rot-weiß-roten Abfahrer warten im Weltcup bereits seit zwei Saisonen auf einen vollen Erfolg in der Königsdisziplin.

Platzt heute auf der geschichtsträchtigen Saslong endlich der Knoten? Bei der verkürzten Sprint-Abfahrt zählt jeder Zentimeter und jeder kleinste Fehler kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Startzeit

  • Abfahrt Start: 12:30 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier die gesamte Abfahrt LIVE: Wer meistert die Kamelbuckel am besten? Wer holt sich den ersten Sieg des Gröden-Wochenendes?

👉 Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

Mehr zum Thema

Ski Alpin LIVE: Nebel verzögert Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin LIVE: Nebel verzögert Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
Nächster Rückschlag für ÖSV-Pechvogel Hacker

Nächster Rückschlag für ÖSV-Pechvogel Hacker

Ski Alpin
3
Startliste für die 1. Abfahrt der Männer in Gröden

Startliste für die 1. Abfahrt der Männer in Gröden

Ski Alpin
Zeitplan für den Ski-Weltcup in Gröden und Alta Badia

Zeitplan für den Ski-Weltcup in Gröden und Alta Badia

Ski Alpin
2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber

2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber

Ski Alpin
Mental gestärkt: Puchner mit geglücktem Start in Olympia-Winter

Mental gestärkt: Puchner mit geglücktem Start in Olympia-Winter

Ski Alpin
Haaser sieht sich als "Opfer des Systems"

Haaser sieht sich als "Opfer des Systems"

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Gröden