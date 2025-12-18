Heute startet mit der Abfahrt in Gröden das Klassiker-Wochenende auf der Saslong.

Als Ersatz für das abgesagte Rennen in Beaver Creek wird heute auf verkürzter Strecke gefahren – pure Action ist garantiert! Der Start verzögert sich allerdings - LIVE-Ticker>>>

Odermatt-Dominanz vs. ÖSV-Sieg-Flaute

Die Vorzeichen: Marco Odermatt gewann die bisher einzige Abfahrt des Winters in Beaver Creek und geht auch heute als der Gejagte ins Rennen.

2024 feierte der Schweizer seinen ersten Abfahrtssieg in Gröden. Alle Sieger der Gröden-Abfahrt>>>

Für das ÖSV-Team geht es um viel: Die rot-weiß-roten Abfahrer warten im Weltcup bereits seit zwei Saisonen auf einen vollen Erfolg in der Königsdisziplin.

Platzt heute auf der geschichtsträchtigen Saslong endlich der Knoten? Bei der verkürzten Sprint-Abfahrt zählt jeder Zentimeter und jeder kleinste Fehler kann über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Startzeit

Abfahrt Start: 12:30 Uhr (MEZ)

🔴 LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier die gesamte Abfahrt LIVE: Wer meistert die Kamelbuckel am besten? Wer holt sich den ersten Sieg des Gröden-Wochenendes?