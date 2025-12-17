NEWS

2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber

Die Rennen sollen aber weiterhin wie geplant stattfinden.

2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Das Abfahrtstraining vom Dienstag wird das einzige für die Speed-Bewerbe in Gröden bleiben.

Die Jury und das Organisationskomitee haben entschieden, das zweite Training am Mittwoch abzusagen. Grund sind die Wetterbedingungen vor Ort mit nassem Schnee und Regen.

Für die Rennen soll das vorerst aber keine Auswirkungen haben. Am Donnerstag wird eine verkürzte Abfahrt gefahren, am Freitag dann der Super-G und am Samstag die zweite Abfahrt über die volle Distanz (alle Rennen im LAOLA1-LIVE-Ticker >>>).

Im ersten Abfahrtstraining erwischte es Stefan Eichberger schwer. Der Österreicher zog sich einen vorderen Kreuzbandriss sowie einen Meniskusriss zu (Alle Infos >>>).

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#18 - Gustav Thöni (ITA)
#18 - Peter Müller (SUI)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Erstes Gröden-Training: Sturz von Babinsky - Sorge um Eichberger

Erstes Gröden-Training: Sturz von Babinsky - Sorge um Eichberger

Ski Alpin
Traurige Gewissheit bei Stefan Eichberger

Traurige Gewissheit bei Stefan Eichberger

Ski Alpin
3
Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
Katharina Truppe "so konstant wie noch nie"

Katharina Truppe "so konstant wie noch nie"

Ski Alpin
1
Das Endergebnis des Nachtslaloms in Courchevel

Das Endergebnis des Nachtslaloms in Courchevel

Ski Alpin
12
Truppe rauscht in Courchevel hauchzart am Podest vorbei

Truppe rauscht in Courchevel hauchzart am Podest vorbei

Ski Alpin
Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Die 20 Frauen mit den meisten Rennen im Skiweltcup

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Gröden