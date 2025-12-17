2. Training abgesagt! Wetter wird in Gröden zum Spielverderber

Das Abfahrtstraining vom Dienstag wird das einzige für die Speed-Bewerbe in Gröden bleiben.

Die Jury und das Organisationskomitee haben entschieden, das zweite Training am Mittwoch abzusagen. Grund sind die Wetterbedingungen vor Ort mit nassem Schnee und Regen.

Für die Rennen soll das vorerst aber keine Auswirkungen haben. Am Donnerstag wird eine verkürzte Abfahrt gefahren, am Freitag dann der Super-G und am Samstag die zweite Abfahrt über die volle Distanz (alle Rennen im LAOLA1-LIVE-Ticker >>>).

Im ersten Abfahrtstraining erwischte es Stefan Eichberger schwer. Der Österreicher zog sich einen vorderen Kreuzbandriss sowie einen Meniskusriss zu (Alle Infos >>>).