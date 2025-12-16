Erstes Gröden-Training: Sturz von Babinsky - Sorge um Eichberger

Marco Odermatt hat am Dienstag im ersten Abfahrtstraining in Gröden souveräne Bestzeit aufgestellt.

Der Schweizer liegt 0,72 Sekunden vor dem Oberösterreicher Daniel Hemetsberger und 0,78 Sekunden vor dem Südtiroler Dominik Paris. Vincent Kriechmayr hat 2,04 Sekunden Rückstand.

Eichberger nach Innsbruck gebracht

Stefan Eichberger hat Probleme bei den Kamelbuckel, die möglicherweise gravierende Folgen haben. Er schafft den Sprung über den dritten Kamelbuckel nicht, landet am Gegenhang.

"Bei der Landung in den Gegenhang des dritten Kamelbuckels hat es einen ziemlich festen Schlag gegeben", schildert der 25-Jährige. "Beim Weiterfahren habe ich gleich gespürt, dass ich nicht mehr gescheit belasten kann und habe dann abschwingen müssen, weil es ziemlich weh getan hat und ich nicht mehr richtig auf den Ski stehen konnte.»

Er fährt zwar noch selbst ins Ziel, wird aber zu Untersuchungen nach Innsbruck gebracht.

Kriechmayr über die Fahrt

Stefan Babinsky bleibt bei einem Sturz unverletzt.

"Die Piste ist in Ordnung, man darf nur nicht zu vorsichtig fahren. Ich war bei den Kamelbuckeln zu vorsichtig", sagt Kriechmayr. Das erkläre aber nicht den Rückstand auf Odermatt.