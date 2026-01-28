NEWS

Rekordsieger Kristoffersen! Gstrein verhindert ÖSV-Debakel

Der Tiroler macht in der Entscheidung Plätze gut und erreicht sein bestes Saison-Ergebnis. Henrik Kristoffersen feiert seinen fünften Slalom-Sieg beim Nightrace.

Rekordsieger Kristoffersen! Gstrein verhindert ÖSV-Debakel Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Fabio Gstrein gelingt beim Nightrace in Schladming mit Platz fünf sein bestes Saison-Ergebnis.

Der Tiroler (+1,75) macht in der Entscheidung mit einer guten Fahrt fünf Ränge gut und verhindert damit ein ÖSV-Debakel. Manuel Feller, nach seinem letzten Weltcup-Riesentorlauf am Dienstag leicht angeschlagen, belegt den zehnten Rang (+2,43).

Joshua Sturm wird wie schon im Riesenslalom Zwölfter (+2,79) und egalisiert damit sein bestes Weltcup-Resultat.

Kristoffersen neuer Rekordsieger beim Nightrace

Henrik Kristoffersen feiert auf der Planai seinen ersten Saisonsieg, mit seinem fünften Erfolg beim Nacht-Slalom in Schladming ist der Norweger nun vor Benjamin Raich alleiniger Rekordsieger.

Der Slalom-Weltmeister von 2023 fängt seinen zur Halbzeit führenden Landsmann Atle Lie McGrath mit der zweitbesten Laufzeit um 0,34 Sekunden ab, den dritten Rang schnappt sich der Franzose Clement Noel (+0,54).

Neun Läufer scheiden im zweiten Durchgang aus, darunter die Österreicher Johannes Strolz, Dominik Raschner und Adrian Pertl. Marco Schwarz und Michael Matt hatten die Qualifikation für den zweiten Lauf ebenso wie Simon Rueland (Ausfall) verpasst.

Das Ergebnis des Nightrace in Schladming:

