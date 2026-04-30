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Diese Teams treten in Miami mit Speziallackierungen an

In Miami werden Fans einige ungewohnte Lackierungen begutachten können. Welche Rennställe eine Sonderlackierung designt haben:

Diese Teams treten in Miami mit Speziallackierungen an Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Nach mehrwöchiger Pause kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende zurück.

Das vierte Saisonrennen wird in Miami, USA ausgetragen. Alle Informationen und der Zeitplan >>>

Einige Teams haben für das Rennwochenende eine spezielle Lackierung angefertigt. LAOLA1 zeigt dir, auf welche Sonderlackierungen du dich freuen kannst.

Cadillac zum ersten Mal auf heimischem Boden

Formel-1-Neuling Cadillac bringt selbstverständlich für sein erstes Heimrennen eine besondere Lackierung an den Start.

Die für die amerikanische Flagge typischen Sterne und Streifen zieren den im klassischen Schwarz-Weiß gehaltenen Boliden.

Am Frontflügel sind genau 50 Sterne zu sehen, jeder steht für einen Bundesstaat der USA.

Racing Bulls in Gelb

Herausstechen werden an diesem Wochenende vor allem die Racing Bulls.

Sonst im schlichten Weiß gehalten wagt man in Miami den Schritt zu einem auffälligen Gelb - angelehnt an die Sommer Edition von Red Bull, "Sudachi Lime".

Alpine mit kleinem Farbklecks

Auch der hellblau-pinke Alpine wird in Miami mit einem gelben Farbtupfer versehen.

Dieser soll besondere Aufmerksamkeit auf den Sponsor "Mercado Libre" lenken.

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