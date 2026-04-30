Diese Teams treten in Miami mit Speziallackierungen an

Nach mehrwöchiger Pause kehrt die Formel 1 an diesem Wochenende zurück.

Das vierte Saisonrennen wird in Miami, USA ausgetragen. Alle Informationen und der Zeitplan >>>

Einige Teams haben für das Rennwochenende eine spezielle Lackierung angefertigt. LAOLA1 zeigt dir, auf welche Sonderlackierungen du dich freuen kannst.

Cadillac zum ersten Mal auf heimischem Boden

Formel-1-Neuling Cadillac bringt selbstverständlich für sein erstes Heimrennen eine besondere Lackierung an den Start.

Die für die amerikanische Flagge typischen Sterne und Streifen zieren den im klassischen Schwarz-Weiß gehaltenen Boliden.

Am Frontflügel sind genau 50 Sterne zu sehen, jeder steht für einen Bundesstaat der USA.