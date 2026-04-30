Diese Teams treten in Miami mit Speziallackierungen an

Cadillac have revealed a special livery for their first home race! 🤩🎨#F1 #MiamiGP @Cadillac_F1 pic.twitter.com/Q2euQR8cLj— Formula 1 (@F1) April 28, 2026
Racing Bulls in Gelb
Herausstechen werden an diesem Wochenende vor allem die Racing Bulls.
Sonst im schlichten Weiß gehalten wagt man in Miami den Schritt zu einem auffälligen Gelb - angelehnt an die Sommer Edition von Red Bull, "Sudachi Lime".
And it was all yellow… 💛@visacashapprb unveil their special Miami look!#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/RAHJCBOcY7— Formula 1 (@F1) April 29, 2026
Alpine mit kleinem Farbklecks
Auch der hellblau-pinke Alpine wird in Miami mit einem gelben Farbtupfer versehen.
Dieser soll besondere Aufmerksamkeit auf den Sponsor "Mercado Libre" lenken.
The @ML_Argentina yellow is back 💛— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) April 29, 2026
All the angles of the A526 for this weekend's #MiamiGP pic.twitter.com/X1FFSbzdrg