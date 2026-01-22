NEWS

ÖSV-Talent feiert ausgerechnet in Kitzbühel sein Weltcup Debüt

In Kitzbühel darf Fabian Bachler nach seinem Sieg im Europacup-Super-G sein erstes Weltcup-Rennen bestreiten.

ÖSV-Talent feiert ausgerechnet in Kitzbühel sein Weltcup Debüt Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Bachler gewann zuletzt am Pass Thurn einen Europacup-Super-G.

"Für einen Speedler in Österreich gibt es nichts viel Cooleres als in Kitzbühel sein Debüt zu geben. Ich bin bereit, fühle mich gut und wenn ich mein bestes Skifahren zeige, dann passt es auch da herunter", sagte der 24-Jährige aus Ramsau am Dachstein.

Pfeifer wollte die Nominierung auch als generelles Zeichen für junge Läufer verstanden wissen, wenn man gut performe. Einen Platz zu ergattern, sei "nicht selbstverständlich, weil die Super-G-Mannschaft sehr, sehr stark ist".

Ranking: Die 20 besten Abfahrer aller Zeiten

#20 - Marco Odermatt (Schweiz)
#20 - Marco Odermatt (Schweiz)

Slideshow starten

41 Bilder

Mehr zum Thema

Tragödie als Antrieb: Ein Shootingstar erobert die Streif

Tragödie als Antrieb: Ein Shootingstar erobert die Streif

Ski Alpin
1
Kitz-Wahnsinn: Parkour-Star bezwingt Streif ohne Ski

Kitz-Wahnsinn: Parkour-Star bezwingt Streif ohne Ski

Ski Alpin
4
So viel Preisgeld gibt es bei den Hahnenkammrennen 2026

So viel Preisgeld gibt es bei den Hahnenkammrennen 2026

Ski Alpin
Odermatt und Kriechmayr streuen Shootingstar Franzoni Rosen

Odermatt und Kriechmayr streuen Shootingstar Franzoni Rosen

Ski Alpin
Wie Matthias Mayer die Kitz-Sieger der Zukunft formt

Wie Matthias Mayer die Kitz-Sieger der Zukunft formt

Ski Alpin
Abfahrts-Debüt auf der Streif! Schwarz hat Blut geleckt

Abfahrts-Debüt auf der Streif! Schwarz hat Blut geleckt

Ski Alpin
4
Ergebnis des 2. Kitzbühel-Trainings auf der Streif

Ergebnis des 2. Kitzbühel-Trainings auf der Streif

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Hahnenkamm-Rennen Kitzbühel Alpiner Ski-Weltcup Fabian Bachler