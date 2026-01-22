Bachler gewann zuletzt am Pass Thurn einen Europacup-Super-G.

"Für einen Speedler in Österreich gibt es nichts viel Cooleres als in Kitzbühel sein Debüt zu geben. Ich bin bereit, fühle mich gut und wenn ich mein bestes Skifahren zeige, dann passt es auch da herunter", sagte der 24-Jährige aus Ramsau am Dachstein.

Pfeifer wollte die Nominierung auch als generelles Zeichen für junge Läufer verstanden wissen, wenn man gut performe. Einen Platz zu ergattern, sei "nicht selbstverständlich, weil die Super-G-Mannschaft sehr, sehr stark ist".