Abfahrts-Debüt auf der Streif! Schwarz hat Blut geleckt

Mit einem breiten Grinsen steht Marco Schwarz im Zielraum von Kitzbühel. Gerade eben hat der Kärntner zum ersten Mal die Streif bezwungen.

"Es war schon richtig cool", strahlt Schwarz nach dem zweiten Abfahrts-Training. Das erste hatte er noch ausgelassen, nachdem er in der Vorwoche krankheitsbedingt das Bett hüten musste. Nun fühlte sich Schwarz für die Streif bereit.

Die herausforderndste Abfahrtsstrecke der Welt rang auch dem ÖSV-Star im Vorfeld Respekt ab.

"Als ich gestern bei der Besichtigung das erste Mal zur Mausefalle hingerutscht bin - das schaut schon ein bissl anders aus als im Fernsehen", schildert der 30-Jährige.

"Ich hatte heute sehr viel Respekt, war vor der Mausefalle, Steilhang und auch vor der Hausbergkante schon nervös. Aber es hat sich richtig cool angefühlt. Wenn ich die Chance gehabt hätte, wäre ich gerne nochmal rauf und wieder runtergefahren."

Kein Start in der Abfahrt: "Dafür bin ich noch nicht bereit"

Für diese Woche muss sich Schwarz jedoch mit dieser einen Fahrt auf der Abfahrt in Kitzbühel begnügen, am Samstag wird er nicht am Start stehen. Seit seinem Kreuzbandriss hat der Allrounder im Weltcup noch keine Abfahrt bestritten.

"Dafür bin ich noch nicht bereit. Heute war ein guter erster Test, mal schauen, was die Zukunft bringt. Es war jetzt mal das erste Herantasten auf der Streif, aber ich bin schon offen für mehr", sagt Schwarz.

Im Super-G am Freitag (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker) wird der Sieger von Livigno freilich am Start stehen.

"In Hinblick auf Freitag bin ich irrsinnig froh, dass ich da jetzt mal runter gefahren bin. Unten kommt man von der Kurssetzung her nicht viel aus und von den Schneeverhältnissen schaut das richtig gut aus", hat Schwarz wichtige Erkenntnisse für den Super-G gewonnen.