So viel Preisgeld gibt es bei den Hahnenkammrennen 2026

Kitzbühel erhöht das Preisgeld für die Hahnenkammrennen. Gesamt wird nun über eine Million ausgezahlt. So hoch ist das Preisgeld für die einzelnen Plätze.

So viel Preisgeld gibt es bei den Hahnenkammrennen 2026 Foto: © GEPA
Das Preisgeld für die 86. Hahnenkammrennen der alpinen Skirennläufer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 1.050.000 Euro.

Diese erneute Rekordsumme teilt sich gleichmäßig auf Super-G, Abfahrt und Slalom für die jeweils Top 30 auf.

Mehr als eine Million Preisgeld

Die Rennen sind damit mit je 350.000 Euro dotiert. Im Vorjahr wurden noch 333.000 je Rennen - gesamt also 1.000.000 Euro - ausbezahlt.

Für den Sieger gibt es jeweils 101.000 Euro, für den Zweiten 51.000 und für den Dritten 26.000 brutto. Der 30. erhält noch 2.500.

Das Preisgeld der Hahnenkammrennen 2026:

Platz

Super-G

Abfahrt

Slalom

1

101.000 Euro

101.000 Euro

101.000 Euro

2

51.000 Euro

51.000 Euro

51.000 Euro

3

26.000 Euro

26.000 Euro

26.000 Euro

4

18.500 Euro

18.500 Euro

18.500 Euro

5

15.500 Euro

15.500 Euro

15.500 Euro

6

13.500 Euro

13.500 Euro

13.500 Euro

7

12.500 Euro

12.500 Euro

12.500 Euro

8

11.500 Euro

11.500 Euro

11.500 Euro

9

10.500 Euro

10.500 Euro

10.500 Euro

10

9.500 Euro

9.500 Euro

9.500 Euro

...

30

2.500 Euro

2.500 Euro

2.500 Euro

pro Rennen

350.000 Euro

350.000 Euro

350.000 Euro

