Platz
Super-G
Abfahrt
Slalom
1
101.000 Euro
101.000 Euro
101.000 Euro
2
51.000 Euro
51.000 Euro
51.000 Euro
3
26.000 Euro
26.000 Euro
26.000 Euro
4
18.500 Euro
18.500 Euro
18.500 Euro
5
15.500 Euro
15.500 Euro
15.500 Euro
6
13.500 Euro
13.500 Euro
13.500 Euro
7
12.500 Euro
12.500 Euro
12.500 Euro
8
11.500 Euro
11.500 Euro
11.500 Euro
9
10.500 Euro
10.500 Euro
10.500 Euro
10
9.500 Euro
9.500 Euro
9.500 Euro
...
30
2.500 Euro
2.500 Euro
2.500 Euro
pro Rennen
350.000 Euro
350.000 Euro
350.000 Euro
NEWS
So viel Preisgeld gibt es bei den Hahnenkammrennen 2026
Kitzbühel erhöht das Preisgeld für die Hahnenkammrennen. Gesamt wird nun über eine Million ausgezahlt. So hoch ist das Preisgeld für die einzelnen Plätze.
Das Preisgeld für die 86. Hahnenkammrennen der alpinen Skirennläufer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt 1.050.000 Euro.
Diese erneute Rekordsumme teilt sich gleichmäßig auf Super-G, Abfahrt und Slalom für die jeweils Top 30 auf.
Mehr als eine Million Preisgeld
Die Rennen sind damit mit je 350.000 Euro dotiert. Im Vorjahr wurden noch 333.000 je Rennen - gesamt also 1.000.000 Euro - ausbezahlt.
Für den Sieger gibt es jeweils 101.000 Euro, für den Zweiten 51.000 und für den Dritten 26.000 brutto. Der 30. erhält noch 2.500.