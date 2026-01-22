NEWS

Kitz-Wahnsinn: Parkour-Star bezwingt Streif ohne Ski

Sowas hat der Hahnenkamm noch nie gesehen! 👟 Parkour-Profi Jason Paul bezwingt Mausefalle & Hausbergkante zu Fuß. Das spektakuläre Video:

Die Streif gilt als die ultimative Prüfung im alpinen Skizirkus.

Doch während die Weltelite am kommenden Wochenende um Hundertstelsekunden kämpft, hat die deutsche Parkour-Ikone Jason Paul die legendärste Abfahrtsstrecke der Welt bereits auf völlig neue Weise interpretiert. In einem einjährigen Projekt verwandelte der 34-Jährige die Schlüsselstellen von Kitzbühel in seinen persönlichen Parkour-Spot.

Das spektakuläre Video der unglaublichen Streif-Aktion:

Zwölf Monate Vorbereitung für ein "einmaliges Projekt"

Die Kombination aus Parkour und Schnee gilt aufgrund der schwierigen Untergrundverhältnisse als technische Extremsituation. Für Jason Paul stellte dies jedoch den besonderen Reiz dar: „So eine Chance bekommt man nur einmal im Leben.

Ein Parkour-Projekt auf der Streif umzusetzen, war eine riesige Ehre“, so der Ausnahmeathlet nach Abschluss der Aufnahmen. Insgesamt zwölf Monate Vorbereitungszeit investierte das Team, um die urbanen Bewegungsabläufe auf das alpine Gelände zu übertragen.

Spektakuläre Stunts an den Schlüsselstellen

Das Projekt umfasst die ikonischen Passagen, die normalerweise über Sieg und Niederlage bei den Hahnenkammrennen entscheiden. Jason Paul nahm sich dabei neuralgische Punkte wie die Mausefalle, den Steilhang und die Hausbergkante vor.

Zwei Highlights stechen aus der filmischen Inszenierung besonders hervor:

  • Luftiger Einstieg: Anstatt klassisch aus dem Starthaus zu gehen, ermöglichte Flying-Bulls-Pilot Mirko Flaim einen actionreichen Einstieg. Paul sprang aus dem Hubschrauber BO 105 direkt über dem Starthaus ab.

  • Tandem-Backflip an der Hausbergkante: Gemeinsam mit dem Skifahrer Sebi Mall, der für die nötige Geschwindigkeit sorgte, vollführte Jason Paul einen Tandem-Backflip über die Hausbergkante – eine der schwierigsten Stellen der gesamten Abfahrt.

Das Ergebnis ist ein visuelles Gesamtkunstwerk, das den urbanen Flow des Parkour-Sports mit dem alpinen Mythos der Streif verschmilzt und die Grenzen des bisher Gesehenen in Kitzbühel verschiebt.

