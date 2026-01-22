Odermatt und Kriechmayr streuen Shootingstar Franzoni Rosen

Kitz Legends Night 2026 - Party-Pics der Ski-Legenden
Jüngster Sieger einer Hahnenkammabfahrt kann Franzoni übrigens nicht mehr werden. Der "Kaiser" Franz Klammer war 1975 bei seinem ersten von vier Streichen 21 Jahre und zwei Monate jung.
Das Potenzial des Aufsteigers, der am Südwestufer des Gardasees aufgewachsen ist, war schon länger bekannt. 2021 gewann Franzoni bei der Junioren-Weltmeisterschaft Gold im Super-G, ein Jahr später Gold in der Abfahrt und der Kombination. Im vergangenen Dezember gelang ihm mit Rang drei im Super-G von Gröden der Durchbruch.
Wenn Paris spricht, hört Franzoni gut zu
Spätestens seit Wengen wähnt sich der Mann, der sich einst mit Italiens Tennis-Star Jannik Sinner in der gleichen Altersklasse matchte, im "Flow". "Aktuell fahre ich sehr gut und sauber und habe ein großes Selbstvertrauen. Ich bin sehr zuversichtlich für das Wochenende."
Zumal er ein Faible für technisch anspruchsvolle Highspeedstrecken wie die Streif habe. "Das ist vielleicht meine Lieblingsabfahrt", tönte Franzoni in seiner erst zweiten Kitzbühel-Rennwoche. Seine Erfolge widmete er bisher stets seinem im Sommer-Camp in Chile verstorbenen Zimmerkollegen Matteo Franzoso. Dieser sei wie ein Bruder für ihn gewesen. "Ich werde mein ganzes Leben für ihn Ski fahren."
Mit Dominik Paris (36) und Christof Innerhofer (41) hat Franzoni auch zwei Abfahrtshaudegen im eigenen Team. "Er ist eine Legende für mich", sagte Franzoni über Paris. "In den vergangenen Jahren hat er mir viele wertvolle Tipps gegeben. Ich höre immer genau zu, das sind wahre Schätze für mich."
Die Squadra pusht sich aktuell gegenseitig, meinte auch Innerhofer nach starken Trainingseindrücken in Kitzbühel. So schnell geben sich die Arrivierten dem Aufsteiger nicht geschlagen. Innerhofer: "Viele von uns wissen, dass wir gleich gut fahren können wie er."