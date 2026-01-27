Das Siegerbild des Nightrace-RTL in Schladming. Die Schweiz jubelt - aber es ist nicht Marco Odermatt. Der Dominator wird "nur" Vierter. Sein Landsmann Loic Meillard springt in die Bresche und gewinnt zum zweiten Mal in Schladming.

Lucas Pinheiro Braathen belegt nach Halbzeit-Führung Rang zwei. Die Überraschung liefert der 22-jährige Franzose Alban Elezi Cannafarina, der erstmals aufs Podest carvt.

Die spektakulären Bilder des Sieger-Trios