NEWS

Hirscher probiert neue Sportart aus

Der 36-Jährige hat zumindest temporär die Skier gegen ein Snowboard getauscht. Es ist dies nicht der erste Ausflug in eine neue Sportart.

Hirscher probiert neue Sportart aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Freitag hat Marcel Hirscher angekündigt, dass er die komplette Weltcup-Saison auslassen wird (zum Nachlesen >>>).

Aktuell scheint der achtfache Gesamtweltcupsieger bewusst Abstand vom Skisport gewinnen zu wollen. Das beweist ein Beitrag auf seinem Instagram-Account, der ihn beim Snowboarden zeigt. "Sometimes you need to try something new", heißt es in der Caption.

Der Beitrag scheint besonders bei der österreichischen Snowboard-Elite gut anzukommen: Anna Gasser kommentiert mit "Looking Good", Benjamin Karl drückt mit drei Emojis mit Sonnenbrille seine Zustimmung aus. Andreas Prommegger schlägt Hirscher sogar eine gemeinsame Ausfahrt im Salzburger Land vor.

Bereits in der Vergangenheit hat Marcel Hirscher immer wieder neue Sportarten ausprobiert. So ist der 36-Jährige gelegentlich auch auf Motocross-Maschinen, beim Mountainbiken und bei Autorennen zu sehen.

Adelboden legendär: Marcel Hirscher als Rekordsieger am Chuenisbärgli

Slideshow starten

13 Bilder

Mehr zum Thema

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Die Rekordsieger der Lauberhornrennen in Wengen

Ski Alpin
1
Feller macht wichtigen Schritt: "Es fehlt nicht viel"

Feller macht wichtigen Schritt: "Es fehlt nicht viel"

Ski Alpin
1
Slalom in Adelboden - das Ergebnis

Slalom in Adelboden - das Ergebnis

Ski Alpin
Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz

Feller sorgt im Adelboden-Slalom für ersten Top-5-Platz

Ski Alpin
11
Feller Fünfter bei Rassats Sieg im Adelboden-Slalom

Feller Fünfter bei Rassats Sieg im Adelboden-Slalom

Ski Alpin
13
Verletzungspech! Schweizer Skifahrerin gibt Karriereende bekannt

Verletzungspech! Schweizer Skifahrerin gibt Karriereende bekannt

Ski Alpin
1
Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Die 20 Männer mit den meisten Siegen im Skiweltcup

Ski Alpin
1
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Marcel Hirscher Snowboard Anna Gasser Benjamin Karl Andreas Prommegger