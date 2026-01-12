Hirscher probiert neue Sportart aus

Am Freitag hat Marcel Hirscher angekündigt, dass er die komplette Weltcup-Saison auslassen wird (zum Nachlesen >>>).

Aktuell scheint der achtfache Gesamtweltcupsieger bewusst Abstand vom Skisport gewinnen zu wollen. Das beweist ein Beitrag auf seinem Instagram-Account, der ihn beim Snowboarden zeigt. "Sometimes you need to try something new", heißt es in der Caption.

Der Beitrag scheint besonders bei der österreichischen Snowboard-Elite gut anzukommen: Anna Gasser kommentiert mit "Looking Good", Benjamin Karl drückt mit drei Emojis mit Sonnenbrille seine Zustimmung aus. Andreas Prommegger schlägt Hirscher sogar eine gemeinsame Ausfahrt im Salzburger Land vor.

Bereits in der Vergangenheit hat Marcel Hirscher immer wieder neue Sportarten ausprobiert. So ist der 36-Jährige gelegentlich auch auf Motocross-Maschinen, beim Mountainbiken und bei Autorennen zu sehen.