Matt rettet ÖSV-Ehre im Wengen-Slalom

Der Norweger Atle Lie McGrath sichert sich wie im Vorjahr den Sieg im Slalom von Wengen.

Mit 47/100 Sekunden Vorsprung setzt sich der Skandinavier relativ deutlich vor seinem ehemaligen Landsmann Lucas Braathen, der aber für Brasilien startet, durch.

Das Podest komplettiert mit Henrik Kristoffersen ein weiterer Norweger.

Bester Österreicher wird Michael Matt, der sich im zweiten Durchgang vom elften auf den sieben Platz verbessern kann. Auf Sieger McGrath fehlen dem Tiroler allerdings schon 2,09 Sekunden.

Manuel Feller verpasst als Elfter die Top 10. Adrian Pertl wird 14., Joshua Sturm 15. Fabio Gstrein landet auf Rang 20, Johannes Strolz holt als 28. ebenfalls noch drei Weltcup-Punkte.