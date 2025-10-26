Marco Schwarz rast zum Saisonstart aufs Weltcup-Podest

Die Skiweltcup-Saison der Männer startet mit einem Podestplatz für Österreich. Marco Schwarz fährt beim Riesentorlauf in Sölden am Sonntag auf den zweiten Rang.

Der Kärntner muss sich am Ende nur Marco Odermatt (SUI) geschlagen geben. Der Schweizer liegt nach dem ersten Lauf lediglich eine Hundertstel vor Schwarz, im Finale, das zunächst aufgrund dichten Schneefalls um eine Stunde verschoben wird, rettet er letztlich 0,24 Sekunden über die Ziellinie.

Brennsteiner verpasst Podest knapp

Atle Lie McGrath (NOR/+0,27 Sek.) wird Dritter. Stefan Brennsteiner, nach Lauf eins noch Dritter, muss sich letztlich mit Platz vier begnügen (+0,39 Sek.).

Raphael Haaser gelingt im zweiten Durchgang ein großer Sprung nach vorne. Nach dem ersten Lauf noch auf Platz 17, verbessert er sich bis auf Rang sechs (+0,69 Sek.) und rundet damit ein starkes ÖSV-Ergebnis ab.

Ein paar Zähler gibt es auch für Vincent Kriechmayr, der am Ende Rang 29 belegt (+3,21 Sek.).

Keine Weltcup-Punkte gibt es am Sonntag unter anderem für Manuel Feller, der es im ersten Durchgang nicht ins Ziel schafft. Patrick Feurstein (31.), Lukas Feurstein (38.) und Joshua Sturm (53.) verpassen ebenso die Top 30.