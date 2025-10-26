Ski LIVE - aktueller Stand beim Männer-RTL in Sölden

Es geht wieder los! Die Ski-Weltcup-Saison 2025/26 der Herren beginnt traditionell mit dem Riesentorlauf am Rettenbachgletscher in Sölden.

Heute kämpfen die besten Skifahrer der Welt um die ersten Weltcuppunkte der neuen Saison.

Start um 10 Uhr, Finale ab 13 Uhr

Der 1. Durchgang beginnt um 10:00 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13:00 Uhr. LIVE-Ticker>>>

Verfolge hier alle Entwicklungen rund um das Rennen in Echtzeit – wer liegt vorn, wer überrascht, und wie sieht der aktuelle Zwischenstand aus?