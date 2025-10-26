NEWS

Ski LIVE - aktueller Stand beim Männer-RTL in Sölden

Heute starten auch die Männer in die neue Weltcup-Saison. Den Auftakt macht traditionell der Riesentorlauf in Sölden. Der aktuelle Zwischenstand.

Ski LIVE - aktueller Stand beim Männer-RTL in Sölden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es geht wieder los! Die Ski-Weltcup-Saison 2025/26 der Herren beginnt traditionell mit dem Riesentorlauf am Rettenbachgletscher in Sölden.

Heute kämpfen die besten Skifahrer der Welt um die ersten Weltcuppunkte der neuen Saison.

Start um 10 Uhr, Finale ab 13 Uhr

Der 1. Durchgang beginnt um 10:00 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13:00 Uhr. LIVE-Ticker>>>

Verfolge hier alle Entwicklungen rund um das Rennen in Echtzeit – wer liegt vorn, wer überrascht, und wie sieht der aktuelle Zwischenstand aus?

Der aktuelle Stand im LIVE-Ticker>>>

Mehr zum Thema

Sieg für Scheib! Ergebnis des Sölden-RTLs der Frauen

Sieg für Scheib! Ergebnis des Sölden-RTLs der Frauen

Ski Alpin
1
Startliste für den RTL der Männer in Sölden

Startliste für den RTL der Männer in Sölden

Ski Alpin
ÖSV-Coach nach Auftakt: "Ohne Scheib haben wir ein Debakel"

ÖSV-Coach nach Auftakt: "Ohne Scheib haben wir ein Debakel"

Ski Alpin
2
Premierensiegerin Julia Scheib: "Das war ein Irrglaube von mir"

Premierensiegerin Julia Scheib: "Das war ein Irrglaube von mir"

Ski Alpin
11
Julia Scheib triumphiert in Sölden! Die besten Bilder

Julia Scheib triumphiert in Sölden! Die besten Bilder

Ski Alpin
Julia Scheib gewinnt Saison-Auftakt in Sölden!

Julia Scheib gewinnt Saison-Auftakt in Sölden!

Ski Alpin
11
Scheib-Sieg! Ergebnis des Riesentorlaufs von Sölden

Scheib-Sieg! Ergebnis des Riesentorlaufs von Sölden

Ski Alpin
12
Kommentare

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Sölden Ski-Weltcupauftakt Sölden