Alle Sieger vom Riesentorlauf in Sölden

Alle Sieger des Weltcup-Auftakts in Sölden, die Rekordsieger und die größten Siegvorsprünge:

Alle Sieger vom Riesentorlauf in Sölden Foto: © GEPA
Alle Sieger des RTL in Sölden:

Sieger

Zweiter

Dritter

Österreicher

2025

Odermatt (SUI)

Schwarz (AUT)

McGrath (NOR)

2024

Steen Olsen (NOR)

Kristoffersen (NOR)

McGrath (NOR)

Haaser (7.)

2023

Absage

2022

Odermatt (SUI)

Kranjec (SLO)

Kristoffersen (NOR)

Schwarz (13.)

2021

Odermatt (SUI)

Leitinger (AUT)

Kranjec (SLO)

2020

Braathen (NOR)

Odermatt (SUI)

G. Caviezel (SUI)

Brennsteiner (17.)

2019

Pinturault (FRA)

Faivre (FRA)

Kranjec (SLO)

Feller (12.)

2018

Absage

2017

Absage

2016

Pinturault (FRA)

Hirscher (AUT)

Neureuther (GER)

2015

Ligety (USA)

Fanara (FRA)

Hirscher (AUT)

2014

Hirscher (AUT)

Dopfer (GER)

Pinturault (FRA)

2013

Ligety (USA)

Pinturault (ITA)

Hirscher (AUT)

2012

Ligety (USA)

Mölgg (ITA)

Hirscher (AUT)

2011

Ligety (USA)

Pinturault (FRA)

Schörghofer (AUT)

2010

Absage

2009

Cuche (SUI)

Ligety (USA)

Janka (SUI)

Raich (5.)

2008

Albrecht (SUI)

Cuche (SUI)

Ligety (USA)

Raich (4.)

2007

Svindal (NOR)

Ligety (USA)

Palander (FIN)

Raich (4.)

2006

Absage

2005

Maier (AUT)

Miller (USA)

Schönfelder (AUT)

2004

Miller (USA)

Blardone (ITA)

Palander (FIN)

Knauß (5.)

2003

Miller (USA)

Covili (FRA)

Chenal (FRA)

Raich (5.)

2002

Eberharter (AUT)

Covili (FRA)

von Grünigen (SUI)

2001

Covili (FRA)

Eberharter (AUT)

von Grüningen (SUI)

2000

Maier (AUT)

Eberharter (AUT)

Nyberg (SWE)

1998

Maier (AUT)

Eberharter (AUT)

Schilchegger (AUT)

1996

Locher (SUI)

von Grünigen (SUI)

Aamodt (NOR)

Knauß (4.)

1993

Piccard (FRA)

Nyberg (SWE)

Aamodt (NOR)

Mader (5.)

Größte/Knappste Sieg-Vorsprünge:
SiegerZweiterVorsprungJahr
Ligety (USA)Mölgg (ITA)2.752012
Maier (AUT)Eberharter (AUT)1.601998
Hirscher (AUT)Dopfer (GER)1.582014
Miller (USA)Blardone (ITA)1.172004
Miller (USA)Covili (FRA)1.122003
Maier (AUT)Eberharter (AUT)1.012000
Ligety (USA)Pinturault (FRA)0.792013
SiegerZweiterVorsprungJahr
Braathen (NOR)Odermatt (SUI)0.052020
Odermatt (SUI)Leitinger (AUT)0.072021
Maier (AUT)Bode Miller (USA)0.072005
Covili (FRA)Eberharter (AUT)0.092001
Albrecht (SUI)Cuche (SUI)0.122008
Piccard (FRA)Nyberg (SWE)0.121993
Eberharter (AUT)Covili (FRA)0.132002
Erfolgreichste Läufer in Sölden:

Läufer

Siege

Top 3

Top 10

Ted Ligety (USA)

4

7

11

Hermann Maier (AUT)

3

3

3

Marco Odermatt (SUI)

3

3

3

Alexis Pinturault (FRA)

2

5

7

Bode Miller (USA)

2

3

8

Stephan Eberharter (AUT)

1

4

5

Marcel Hirscher (AUT)

1

5

6

Frederic Covili (FRA)

1

3

3

Didier Cuche (SUI)

1

2

6

Lucas Braathen (NOR)

1

1

2

Steve Locher (SUI)

1

1

2

Aksel Svindal (NOR)

1

1

1

Daniel Albrecht (SUI)

1

1

1

Frank Piccard (FRA)

1

1

1

Alexander Steen Olsen (NOR)

1

1

1

