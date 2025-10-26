Alle Sieger des RTL in Sölden:
Sieger
Zweiter
Dritter
Österreicher
2025
Odermatt (SUI)
Schwarz (AUT)
McGrath (NOR)
2024
Steen Olsen (NOR)
Kristoffersen (NOR)
McGrath (NOR)
Haaser (7.)
2023
Absage
2022
Odermatt (SUI)
Kranjec (SLO)
Kristoffersen (NOR)
Schwarz (13.)
2021
Odermatt (SUI)
Leitinger (AUT)
Kranjec (SLO)
2020
Braathen (NOR)
Odermatt (SUI)
G. Caviezel (SUI)
Brennsteiner (17.)
2019
Pinturault (FRA)
Faivre (FRA)
Kranjec (SLO)
Feller (12.)
2018
Absage
2017
Absage
2016
Pinturault (FRA)
Hirscher (AUT)
Neureuther (GER)
2015
Ligety (USA)
Fanara (FRA)
Hirscher (AUT)
2014
Hirscher (AUT)
Dopfer (GER)
Pinturault (FRA)
2013
Ligety (USA)
Pinturault (ITA)
Hirscher (AUT)
2012
Ligety (USA)
Mölgg (ITA)
Hirscher (AUT)
2011
Ligety (USA)
Pinturault (FRA)
Schörghofer (AUT)
2010
Absage
2009
Cuche (SUI)
Ligety (USA)
Janka (SUI)
Raich (5.)
2008
Albrecht (SUI)
Cuche (SUI)
Ligety (USA)
Raich (4.)
2007
Svindal (NOR)
Ligety (USA)
Palander (FIN)
Raich (4.)
2006
Absage
2005
Maier (AUT)
Miller (USA)
Schönfelder (AUT)
2004
Miller (USA)
Blardone (ITA)
Palander (FIN)
Knauß (5.)
2003
Miller (USA)
Covili (FRA)
Chenal (FRA)
Raich (5.)
2002
Eberharter (AUT)
Covili (FRA)
von Grünigen (SUI)
2001
Covili (FRA)
Eberharter (AUT)
von Grüningen (SUI)
2000
Maier (AUT)
Eberharter (AUT)
Nyberg (SWE)
1998
Maier (AUT)
Eberharter (AUT)
Schilchegger (AUT)
1996
Locher (SUI)
von Grünigen (SUI)
Aamodt (NOR)
Knauß (4.)
1993
Piccard (FRA)
Nyberg (SWE)
Aamodt (NOR)
Mader (5.)
|Sieger
|Zweiter
|Vorsprung
|Jahr
|Ligety (USA)
|Mölgg (ITA)
|2.75
|2012
|Maier (AUT)
|Eberharter (AUT)
|1.60
|1998
|Hirscher (AUT)
|Dopfer (GER)
|1.58
|2014
|Miller (USA)
|Blardone (ITA)
|1.17
|2004
|Miller (USA)
|Covili (FRA)
|1.12
|2003
|Maier (AUT)
|Eberharter (AUT)
|1.01
|2000
|Ligety (USA)
|Pinturault (FRA)
|0.79
|2013
|Braathen (NOR)
|Odermatt (SUI)
|0.05
|2020
|Odermatt (SUI)
|Leitinger (AUT)
|0.07
|2021
|Maier (AUT)
|Bode Miller (USA)
|0.07
|2005
|Covili (FRA)
|Eberharter (AUT)
|0.09
|2001
|Albrecht (SUI)
|Cuche (SUI)
|0.12
|2008
|Piccard (FRA)
|Nyberg (SWE)
|0.12
|1993
|Eberharter (AUT)
|Covili (FRA)
|0.13
|2002
Läufer
Siege
Top 3
Top 10
Ted Ligety (USA)
4
7
11
Hermann Maier (AUT)
3
3
3
Marco Odermatt (SUI)
3
3
3
Alexis Pinturault (FRA)
2
5
7
Bode Miller (USA)
2
3
8
Stephan Eberharter (AUT)
1
4
5
Marcel Hirscher (AUT)
1
5
6
Frederic Covili (FRA)
1
3
3
Didier Cuche (SUI)
1
2
6
Lucas Braathen (NOR)
1
1
2
Steve Locher (SUI)
1
1
2
Aksel Svindal (NOR)
1
1
1
Daniel Albrecht (SUI)
1
1
1
Frank Piccard (FRA)
1
1
1
Alexander Steen Olsen (NOR)
1
1
1