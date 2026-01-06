Manuel Feller zuversichtlich: "Erwarte mir eine Steigerung"

Der Hang in Madonna sei mit einigen Wellen, einer Schrägfahrt und dem Steilhang einigermaßen anspruchsvoll, aber nicht besonders lang.

"Es ist hier immer sehr, sehr eng, deshalb heißt es, gescheit zu attackieren. Das Zäheste ist, dass der Hang relativ kurz ist und man von oben bis unten nichts herschenken darf, damit man im Geschäft dabei ist."

Noch kein ÖSV-Podestplatz im Slalom

In den bisherigen Slaloms gab es kein einziges Top-Fünf-Ergebnis für die Österreicher und vier verschiedene Sieger auf großteils bunt gemischten Podien. Unmittelbar vor Weihnachten gewannen in Val d'Isere Timon Haugan und in Alta Badia sein norwegischer Landsmann Atle Lie McGrath.

Titelverteidiger in Madonna ist der Bulgare Albert Popov, in der Saison davor jubelte im italienischen Skiort Schwarz über seinen dritten und bisher letzten Slalomsieg. Wenige Tage später zog sich der Kärntner im Dezember 2023 in Bormio eine schwere Knieverletzung zu und erlitt später auf dem Weg zurück auch noch einen Bandscheibenvorfall.

Guter Trainingsblock bei Schwarz: "Schritt weitergegangen"

Mittlerweile ist Schwarz aber wieder bei alter Stärke und nach seinen Triumphen in Alta Badia (RTL) und Livigno (Super-G) mit Riesenabstand zu Marco Odermatt sogar Zweiter im Gesamtweltcup.

Im Slalom klappte es bisher aber noch nicht nach Wunsch, ein achter Platz in Val d'Isere ist sein bisher bestes Saisonresultat, in Alta Badia schied er aus. Nach einem erfolgreichen Trainingsblock zu Jahresbeginn ist der 30-Jährige aber zuversichtlich.

"Ich habe drei sehr gute Tage auf der Reiteralm gehabt. Jetzt freue ich mich auf den intensiven Renn-Jänner, ich bin gut vorbereitet. Es ist im Slalom ein guter Schritt weitergegangen, ich fühle mich relativ wohl", sagte Schwarz. Seine guten Erinnerungen an Madonna sollen zusätzlich helfen. "Ich habe dort schon einige Podeste feiern können, der Hang taugt mir", so der ehemalige WM-Dritte.