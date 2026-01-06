NEWS

Startliste für den Slalom der Männer in Madonna di Campiglio

Am Mittwochabend bestreiten die Männer den ersten Slalom im Jahr 2026. Die Startliste:

Startliste für den Slalom der Männer in Madonna di Campiglio
Am Mittwoch steigt der Nacht-Slalom der Männer (ab 18 Uhr im LIVE-Ticker >>>) in Madonna di Campiglio.

Das ÖSV-Team wartet vor dem Flutlichtklassiker noch auf den ersten Torlauf-Podestplatz des Winters.

Gstrein startet als Zweiter

Timon Haugan (NOR) wird das Rennen eröffnen, Fabio Gstrein startet mit Nummer zwei, gefolgt von Lucas Braathen (BRA), Atle Lie McGrath (NOR) und Henrik Kristoffersen (NOR).

Clement Noel (FRA) und Loic Meillard (SUI) komplettieren die Topgruppe mit den Startnummern sechs und sieben.

Die weiteren Startnummern des ÖSV-Teams

Manuel Feller hat die Startnummer 11, Marco Schwarz die 16. Mit Nummer 18 und 19 stehen Dominik Raschner und Michael Matt am Start.

Johannes Strolz hat die Nummer 28. Joshua Sturm (40), Simon Rueland (45) und Jakob Greber (57) komplettieren am Mittwoch das ÖSV-Aufgebot.

