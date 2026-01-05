NEWS

Hirscher-Comeback in Madonna? Entscheidung gefallen

Am Mittwoch steigt der Slalom in Madonna. Zuletzt hat Marcel Hirscher einen Start offen gelassen. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Marcel Hirscher möchte unverändert im Jänner auf die Weltcup-Pisten zurückkommen. Beim Slalom von Madonna di Campiglio am Mittwoch wird der achtfache Ski-Gesamtweltcupsieger jedoch noch nicht am Start stehen, wie Hirschers Management der APA mitteilte.

Über einen Start in Adelboden am kommenden Wochenende will der mittlerweile für die Niederlande fahrende Salzburger erst entscheiden.

Hirscher hatte sich Anfang Dezember 2024 - relativ zu Beginn seiner Comebacksaison nach über fünfeinhalbjähriger Pause - einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Wegen der Verletzung war für den 36-Jährigen keine Schneevorbereitung im Sommer möglich.

Im Herbst verlor er wegen einer Virusinfektion noch einmal drei Wochen Training. Großes Saisonziel bleibt wohl ein Start bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo in gut einem Monat. Hirscher ist zweifacher Olympiasieger (2018 in Pyeongchang).

