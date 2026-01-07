Canucks verlieren ohne Rossi gegen Buffalo

Für die Vancouver Canucks setzt es in der NHL die nächste Niederlage. Ohne den verletzten Österreicher Marco Rossi müssen sich die Kanadier mit 3:5 den Buffalo Sabres geschlagen geben.

Nach Treffern von Tage Thompson (3.), Ryan McLeod (12.), Alex Tuch (30.) und Zach Metsa (47.) sehen die Sabres bereits wie der sichere Sieger aus.

Mit einer starken Schlussoffensive und Toren von Jake DeBrusk (51.), Elias Pettersson (56.), Liam Öhgren (56.) gelingt es den Canucks nochmal bis auf ein Tor ranzukommen. Doch Josh Doan macht in der 59. Minute mit einem Empty-Net-Tor alles klar für Buffalo.

Für Vancouver ist die Niederlage ein erneuter Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze. Aktuell liegen sie in der Western Conference acht Punkte hinter den Playoff-Rängen.

