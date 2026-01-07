Aus Kanada in die ICE: Neue Offensivkraft für den VSV

Der VSV will seine Offensive im Rennen um die Playoff-Plätze noch einmal verstärken.

Wie die Villacher am Mittwoch verkünden, wurde Brett Budgell verpflichtet. Der 24-jährige Kanadier kommt von Bloomington Bison aus der ECHL, wo er in der vergangenen Saison 37 Scorer in 47 Spielen sammelte.

Budgell gilt als Zwei-Wege-Stürmer - bringt also sowohl offensive Qualitäten als auch defensive Fähigkeiten mit.

VSV-Sportdirektor Herbert Hoheberger sieht in Budgell eine wichtige Verstärkung für die "Adler": "Brett ist ein klassischer Zwei-Wege-Stürmer, der uns nicht nur zusätzliche Tiefe in der Offensive bringen wird, sondern vor allem auch defensiv sehr wichtige Arbeit leistet. Genau solche Spieler brauchen wir in der aktuellen Situation, um stabiler zu agieren und unsere Mannschaft noch ausgewogener aufzustellen. Wir erwarten uns von ihm Secondary Scoring, aber auch einen klaren Zugewinn in der Effektivität des Penalty Kill. Seine Vielseitigkeit wird uns auf beiden Seiten des Eises weiterhelfen."