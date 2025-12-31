-
Feller: Spezialtraining auf Weltcup-Hang
Der Tiroler sammelt am Ganslernhang wichtige Trainingskilometer für den Jänner.
Bislang verlief die Skiweltcup-Saison 2025/26 noch nicht wirklich nach Wunsch für Manuel Feller.
Bei vier Saison-Slaloms schaffte er es kein einziges Mal in die Top 10, in Levi und Alta Badia belegte er jeweils Platz elf.
Und da es im Slalom speziell im Jänner bekanntlich sehr zur Sache geht, hat der 33-Jährige vor dem Jahreswechsel nochmal ein Spezialtraining eingeschoben.
Feller trainierte am Ganslernhang
Wie die "Krone" berichtet, durfte Feller in den vergangenen Tagen am Ganslernhang in Kitzbühel trainieren. Bis zu acht Zeitläufe pro Tag absolvierte der Tiroler.
Bevor am 25. Jänner der Weltcup-Slalom in Kitzbühel über die Bühne geht, stehen jedoch noch die Torläufe in Madonna di Campiglio (7.1.), Adelboden (11.1.) und Wengen (18.1.) am Programm.