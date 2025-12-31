NEWS

Feller: Spezialtraining auf Weltcup-Hang

Der Tiroler sammelt am Ganslernhang wichtige Trainingskilometer für den Jänner.

Feller: Spezialtraining auf Weltcup-Hang Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bislang verlief die Skiweltcup-Saison 2025/26 noch nicht wirklich nach Wunsch für Manuel Feller.

Bei vier Saison-Slaloms schaffte er es kein einziges Mal in die Top 10, in Levi und Alta Badia belegte er jeweils Platz elf.

Und da es im Slalom speziell im Jänner bekanntlich sehr zur Sache geht, hat der 33-Jährige vor dem Jahreswechsel nochmal ein Spezialtraining eingeschoben.

Feller trainierte am Ganslernhang

Wie die "Krone" berichtet, durfte Feller in den vergangenen Tagen am Ganslernhang in Kitzbühel trainieren. Bis zu acht Zeitläufe pro Tag absolvierte der Tiroler.

Bevor am 25. Jänner der Weltcup-Slalom in Kitzbühel über die Bühne geht, stehen jedoch noch die Torläufe in Madonna di Campiglio (7.1.), Adelboden (11.1.) und Wengen (18.1.) am Programm.

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Jean-Noël Augert (Frankreich) - 13 Weltcupsiege
#6 - Clement Noel (Frankreich) - 14 Weltcupsiege

Slideshow starten

11 Bilder

Mehr zum Thema

Comeback: Das ist Hirschers Plan

Comeback: Das ist Hirschers Plan

Ski Alpin
2
Ranking: Die emotionalsten Sportmomente 2025

Ranking: Die emotionalsten Sportmomente 2025

Mehr Sport
Übernimmt dieser österreichische Ort künftig Skiweltcup-Rennen?

Übernimmt dieser österreichische Ort künftig Skiweltcup-Rennen?

Ski Alpin
Ehemalige ÖSV-Läuferin offenbart Essstörung

Ehemalige ÖSV-Läuferin offenbart Essstörung

Ski Alpin
Eder verpasst bei "Two-Nights-Tour"-Auftakt knapp das Stockerl

Eder verpasst bei "Two-Nights-Tour"-Auftakt knapp das Stockerl

Skispringen
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
Stark! Moser läuft bei Tour de Ski aufs Stockerl

Stark! Moser läuft bei Tour de Ski aufs Stockerl

Langlauf
6
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Manuel Feller Ganslern Kitzbühel (Skigebiet)