Ski heute: Slalom der Männer in Madonna di Campiglio

Nacht-Slalom der Männer in Madonna LIVE: Gelingt dem ÖSV-Team ein Stockerlplatz?

Ski heute: Slalom der Männer in Madonna di Campiglio Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
In Madonna di Campiglio steht der alljährliche Nacht-Slalom der Herren auf dem Programm. Start des ersten Durchgangs ist am Mittwoch um 18:00 Uhr - Live Ticker>>>

Der zweite Lauf folgt um 21:00 Uhr.

In den bisherigen vier Slalombewerben gab es stets unterschiedliche Sieger. Die ÖSV-Herren warten allerdings noch auf einen Stockerlplatz im Slalom.

Der ÖSV jagt das erste Podest

Das beste Saisonergebnis lieferte Dominik Raschner mit Rang sechs in Gurgl. Beim letzten Bewerb in Alta Badia fuhr kein Österreicher unter die ersten Zehn.

Die 10 Männer mit den meisten Slalom-Weltcupsiegen

#10 - Jean-Noël Augert (Frankreich) - 13 Weltcupsiege
#6 - Clement Noel (Frankreich) - 14 Weltcupsiege

