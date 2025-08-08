Legenden-Sohn beendet Ski-Karriere

Ein Slalom-Spezialist aus dem Schweizer Team verlässt den Skizirkus. Noel von Grünigen, Sohn des Riesentorlauf-Doppelweltmeisters Michael von Grünigen, hängt die Rennski an den Nagel.

In einer Abschiedsbotschaft auf Instagram erklärt der 30-Jährige seine Entscheidung:

"Irgendwie bin ich nicht ganz so weit gekommen, wie ich mir als kleiner Junge gewünscht habe, aber doch viel weiter als ich dann zwischenzeitlich gedacht habe."

Mehrmals im Weltcup am Start

Trotzdem hat von Grünigen dem Sport viel zu verdanken: "Als ich dann gemerkt habe, wie schwer es ist, in den Weltcup zu kommen, kann ich nun trotzdem mit Freuden zurückschauen. Ich bin sehr dankbar, dass ich während dieser Zeit keine einzige Saison verpasst habe und von ernsthaften Verletzungen verschont wurde."

Der 30-Jährige absolvierte 36 Weltcup-Rennen, allesamt im Slalom. Für Punkte reichte es drei Mal, sein bestes Resultat fuhr der Mann aus dem Berner Oberland im Schladminger Nightrace 2021 mit Platz 19 ein. Mehrheitlich war von Grünigen aber im Europacup im Einsatz, wo er einen Sieg erringen konnte.

Das sind die Preisgeld-Könige der Ski-WM 2025