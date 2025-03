Haaser reist nach Sun Valley - Start im Super-G ungewiss

presented by

Beim Riesentorlauf in Hafjell kam Raphael Haaser kurz vor dem Ziel zu Sturz, dabei zog sich der amtierende Riesentorlauf-Weltmeister eine Gesichtsverletzung zu. Mit blutverschmiertem Gesicht kam er schließlich im Zielgelände an (Zum Nachlesen >>>).

Sein Antritt beim Weltcup-Finale stand in der Schwebe. Doch wie der ÖSV bekannt gab, wird der 27-jährige Tiroler am Donnerstag nach Sun Valley reisen. Ob er beim letzten Super-G der Saison (Sonntag, ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) am Start stehen wird, ist jedoch weiter ungewiss. Die Entscheidung wird er kurzfristig treffen.

Auch im Riesentorlauf am Mittwoch (ab 16:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) ist er startberechtigt. Auch über einen Antritt in dieser Disziplin wird der 27-Jährige wohl erst vor Ort entscheiden.

