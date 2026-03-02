NEWS

Ersatz-Ort für abgesagten Garmisch-Super-G steht fest

Das Rennen wird am nächsten Speed-Wochenende nachgeholt.

Ersatz-Ort für abgesagten Garmisch-Super-G steht fest Foto: © GEPA
Nach der Absage des Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen am Sonntag steht bereits ein Ersatz-Termin fest.

Das Rennen wird am 13. März in Courchevel nachgeholt.

Damit stehen in den französischen Alpen in der kommenden Woche drei Rennen am Programm: Am Freitag und Sonntag ein Super-G, am Samstag eine Abfahrt.

Im Super-G-Weltcup führt Marco Odermatt bei noch drei ausstehenden Rennen vor drei Österreichern: Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky und Raphael Haaser. Odermatts Vorsprung ist mit 158 Punkten jedoch schon groß.

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

Slideshow starten

3 Bilder

