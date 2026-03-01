Garmisch-Super-G muss abgesagt werden

Der Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch-Partenkirchen kann nicht stattfinden.

Wie die Organisatoren kurz nach Mittag mitteilen, hat man sich dazu entscheiden müssen, das Rennen abzusagen. Grund ist zu starker Nebel, der einen fairen Super-G verhindert hätte.

Ursprünglich wäre das Rennen für 11:15 Uhr angesetzt gewesen. Bereits in den Morgenstunden hat man sich jedoch dazu entschieden, den Super-G auf 12:15 Uhr und später die Startzeit auf 12:45 Uhr zu verlegen. Nun folgt die komplette Absage.

Wie FIS-Renndirektor Markus Waldner am Sonntag bestätigt, wird man versuchen, den abgesagten Super-G am 13. März in Courchevel nachzuholen. Dort ist am 14. März bereits eine Abfahrt und am 15. März ein Super-G geplant.