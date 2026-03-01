Start in Garmisch-Partenkirchen kann nicht plangemäß stattfinden

Am Sonntag steht in Garmisch-Partenkirchen ein Weltcup-Super-G der Männer auf dem Programm.

Ursprünglich hätte der Start um 11:15 Uhr über die Bühne gehen sollen - diese Uhrzeit hält jedoch nicht.

Wie die Organisatoren am Vormittag vermelden, findet sich aktuell zu viel Nebel in der Strecke wieder, weshalb man sich dazu entschieden hat, die Startzeit nach hinten zu verschieben.

Neue Startzeit ist 11:45 Uhr - im LIVE-Ticker bei LAOLA1 verpasst ihr nichts >>>

