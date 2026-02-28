NEWS

Die Startliste für den Männer-Super-G in Garmisch-Partenkirchen

Zwei Österreicher eröffnen das Speed-Rennen in Bayern. Die Startliste:

Nach der Abfahrt steht am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen noch ein Weltcup-Super-G der Männer auf dem Programm (ab 11:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Zwei Österreicher eröffnen das Rennen: Marco Schwarz hat die Startnummer eins, Daniel Hemetsberger hat die zwei. Vincent Kriechmayr ist an sechster Stelle der nächste Österreicher, dann folgt Stefan Babinsky (7).

Super-G-Vizeweltmeister Raphael Haaser hat die Startnummer neun. Überflieger Marco Odermatt ist als Zwölfter an der Reihe.

Lukas Feurstein (19), Andreas Ploier (36), Vincent Wieser (37), Daniel Danklmaier (44) und Otmar Striedinger (49) komplettieren das ÖSV-Aufgebot.

Die Startliste für den Super-G in Garmisch-Partenkirchen:

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

