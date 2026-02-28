NEWS

Lehto verlässt nach Garmisch-Sturz Intensivstation

Gute Nachrichten gibt es von Elian Lehto nach seinem schweren Sturz im Abschlusstraining.

Der Finne Elian Lehto hat einen Tag nach seinem Sturz im Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen am Samstag die Intensivstation verlassen.

Der Skifahrer gab via Instagram Entwarnung. "Ich hatte Glück und habe mir den Kopf nicht allzu schwer verletzt", schrieb der 25-Jährige. "Mein Brustkorb hat am meisten abbekommen, wodurch ich einen Kollaps meiner linken Lunge erlitten habe, aber ich wurde heute aus der Intensivstation entlassen."

Lehto hatte am Freitag im Streckenabschnitt Hölle die Kontrolle verloren und war ins Fangnetz geprallt. Schon danach hatte der finnische Verband mitgeteilt, dass Lehto bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen sei.

