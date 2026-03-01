Nach dem Super-G am Samstag findet am Sonntag bereits der nächste Weltcup-Super-G der Frauen in Soldeu statt (ab 10:15 Uhr zum LIVE-Ticker>>>).

Am Samstag sicherte sich Emma Aicher überlegen den Sieg. Die Deutsche hat sich damit auch für den Sonntag in die Favoritenrolle manövriert.

Wenige Rennen vor Schluss rückt auch die Entscheidung im Rennen um die kleine Kristallkugel immer näher. Derzeit führt Sofia Goggia (320 Punkte) vor Alice Robinson (300) und Aicher (224).

Cornelia Hütter war am Samstag als Zehnte beste Österreicherin. Gelingt am Sonntag eine Verbesserung?

