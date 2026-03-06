NEWS
Einen Monat nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn wieder im Training
Der US-Ski-Star gibt 25 Tage nach ihrer Verletzung bei den Olympischen Spielen ein erfreuliches Update.
Gute Nachrichten von Lindsey Vonn.
Nicht einmal einen Monat nach ihrem schweren Sturz bei Olympia 2026 trainiert die US-Amerikanerin schon wieder. Vonn postete auf "Instagram" ein Video aus dem Gym.
"Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar ... und arbeite weiterhin hart", schreibt die 41-Jährige darunter.
In Cortina d'Ampezzo zog sich die Speed-Queen eine komplizierte Beinfraktur zu und wurde mehrmals operiert - zuletzt vor 13 Tagen. "Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen“, schreibt Vonn auf Instagram.