NEWS

Einen Monat nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn wieder im Training

Der US-Ski-Star gibt 25 Tage nach ihrer Verletzung bei den Olympischen Spielen ein erfreuliches Update.

Einen Monat nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn wieder im Training Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gute Nachrichten von Lindsey Vonn.

Nicht einmal einen Monat nach ihrem schweren Sturz bei Olympia 2026 trainiert die US-Amerikanerin schon wieder. Vonn postete auf "Instagram" ein Video aus dem Gym.

"Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar ... und arbeite weiterhin hart", schreibt die 41-Jährige darunter.

In Cortina d'Ampezzo zog sich die Speed-Queen eine komplizierte Beinfraktur zu und wurde mehrmals operiert - zuletzt vor 13 Tagen. "Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen“, schreibt Vonn auf Instagram.

Mehr zum Thema

Nina Ortlieb markiert im Abschlusstraining die Bestzeit

Nina Ortlieb markiert im Abschlusstraining die Bestzeit

Ski Alpin
Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Startliste für die 1. Frauen-Abfahrt in Val di Fassa

Ski Alpin
Brignone wohl im Liebesglück mit ehemaligem Basketballer

Brignone wohl im Liebesglück mit ehemaligem Basketballer

Ski Alpin
1
Für die Liebe: Braathen stellt Training um

Für die Liebe: Braathen stellt Training um

Ski Alpin
Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Ski-Weltcup heute: Abfahrt der Frauen in Val di Fassa

Ski Alpin
Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Die 10 Skispringerinnen mit den meisten Weltcupsiegen

Skispringen
Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

Zwei Jahre nach Trennung: Ex-ICE-MVP ist zurück in Innsbruck

ICE Hockey League

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Lindsey Vonn