Einen Monat nach schwerem Sturz: Lindsey Vonn wieder im Training

Gute Nachrichten von Lindsey Vonn.

Nicht einmal einen Monat nach ihrem schweren Sturz bei Olympia 2026 trainiert die US-Amerikanerin schon wieder. Vonn postete auf "Instagram" ein Video aus dem Gym.

"Es sind definitiv harte Zeiten, aber ich bin trotzdem dankbar ... und arbeite weiterhin hart", schreibt die 41-Jährige darunter.

In Cortina d'Ampezzo zog sich die Speed-Queen eine komplizierte Beinfraktur zu und wurde mehrmals operiert - zuletzt vor 13 Tagen. "Das einzige Ziel ist es, gesund zu werden. Ein Tag nach dem anderen“, schreibt Vonn auf Instagram.