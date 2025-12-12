Das sind die Startnummern für den Männer-RTL in Val d'Isere

Riesentorlauf-Action in Val d'Isere. Start des 1. Durchgangs ist um 9:30 Uhr. LIVE-Ticker>>>

Odermatt mit Nummer 3

Eröffnet wird das Rennen vom Schweizer Thomas Tumler.

Mit Nummer drei geht schon der große Gejagte Marco Odermatt ins Rennen. Der Schweizer konnte den RTL in Val d'Isere zuletzt drei Mal in Serie gewinnen. Alle Sieger in Val d'Isere>>>

Brennsteiner als erster Österreicher

Sein, zumindest was die Weltcupwertung betrifft, größter Konkurrent Stefan Brennsteiner startet als Fünfter. Der Salzburger feierte in Copper Mountain zuletzt seinen ersten Weltcupsieg.

Startnummern der weiteren Österreicher

Marco Schwarz hat in der zweiten Startgruppe eine niedrige Nummer gezogen und folgt mit Nummer neun. Weltmeister Raphael Haaser startet mit 16. Zwei Nummern später kommt Patrick Feurstein, der hier im Vorjahr auf dem Podest stand.

Die weiteren Österreicher: Lukas Feurstein (27), Joshua Sturm (41), Manuel Feller (46), Noel Zwischenbrugger (61)