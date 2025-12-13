NEWS

Ski Alpin LIVE: Riesenslalom der Männer in Val d'Isere

Können Stefan Brennsteiner und Co. in Val d'Isere wieder mit Marco Odermatt und Co. um die Spitzenplätze mitfahren? Live-News:

Ski Alpin LIVE: Riesenslalom der Männer in Val d'Isere Foto: © GEPA
Vierter Riesenslalom der Saison für die alpinen Ski-Männer! In Val d'Isere geht es für die Athleten wieder auf Zeitenjagd (erster Durchgang ab 09:30 Uhr im LIVE-Ticker).

Können die rot-weiß-roten Asse den nächsten vollen Erfolg landen, oder bleibt Marco Odermatt einmal mehr unantastbar?

Zwei der drei bisher gefahrenen Bewerbe hat der Schweizer bisher für sich entschieden. Das rote Trikot für den Führenden im Disziplinen-Weltcup teilt er sich aber mit Stefan Brennsteiner.

Der Österreicher feierte in Copper Mountain seinen langersehnten ersten Weltcupsieg.

