Jahr
Sieger
Zweiter
Dritter
2025
Meillard (SUI)
Aerni (SUI)
Odermatt (SUI)
2024
Odermatt (SUI)
P. Feurstein (AUT)
Brennsteiner (AUT)
2023
Odermatt (SUI)
Schwarz (AUT)
Verdu (AND)
2022
Odermatt (SUI)
Feller (AUT)
Kranjec (SLO)
2021
Odermatt (SUI)
Pinturault (FRA)
Feller (AUT)
2018
Hirscher (AUT)
Kristoffersen (NOR)
Olsson (SWE)
2017
Pinturault (FRA)
Luitz (GER)
Hirscher (AUT)
2016
Pinturault (FRA)
Hirscher (AUT)
Kristoffersen (NOR)
2016
Faivre (FRA)
Hirscher (AUT)
Pinturault (FRA)
2015
Hirscher (AUT)
Neureuther (GER)
Muffat-Jeandet (FRA)
2013
Hirscher (AUT)
Fanara (FRA)
Luitz (GER)
2012
Hirscher (AUT)
Luitz (GER)
Ligety (USA)
2010
Ligety (USA)
Svindal (NOR)
Blardone (ITA)
2009
Hirscher (AUT)
Blardone (ITA)
Raich (AUT)
2008
Janka (SUI)
Blardone (ITA)
De Tessieres (FRA)
2004
Miller (USA)
Kjus (NOR)
Maier (AUT)
2002
Von Grünigen (SUI)
Miller (USA)
Gruber (AUT)
2001
Miller (USA)
Covili (FRA)
Eberharter (AUT)
2000
Von Grünigen (SUI)
Schilchegger (AUT)
Miller (USA)
2000
Maier (AUT)
Schilchegger (AUT)
Schifferer (AUT)
1997
Von Grünigen (SUI)
Eberharter (AUT)
Knauß (AUT)
1994
Von Grünigen (SUI)
Aamodt (NOR)
Mader (AUT)
1993
Mayer (AUT)
Barnerssoi (GER)
Von Grünigen (SUI)
1979
Stenmark (SWE)
Krizaj (YUG)
Enn (AUT)
1977
Stenmark (SWE)
Hemmi (SUI)
Fournier (SUI)
1976
Hemmi (SUI)
Gros (ITA)
P. Mahre (USA)
1975
G. Thöni (ITA)
Stenmark (SWE)
Gros (ITA)
1974
Gros (ITA)
Stenmark (SWE)
Haker (NOR)
1973
Hinterseer (AUT)
Schmalzl (AUT)
Gros (ITA)
1972
Gros (ITA)
Haker (NOR)
Schmalzl (AUT)
1971
Haker (NOR)
Augert (FRA)
Duvillard (FRA)
1970
Russel (FRA)
Augert (FRA)
Thöni (ITA)
1969
Thöni (ITA)
Russel (FRA)
Augert (FRA)
1968
Schranz (AUT)
Orcel (FRA)
Duvillard (FRA)
Jahr
|Erster
|Zweiter
|Dritter
|2022
|Braathen (NOR)
|Feller (AUT)
|Meillard (SUI)
|2021
|Noel (FRA)
|Jakobsen (SWE)
|Zubcic (CRO)
|2019
|Pinturault (FRA)
|Myhrer (SWE)
|Gross (ITA)
|2017
|Hirscher (AUT)
|Kristoffersen (NOR)
|Myhrer (SWE)
|2016
|Kristoffersen (NOR)
|Hirscher (AUT)
|Khoroshilov (RUS)
|2015
|Kristoffersen (NOR)
|Hirscher (AUT)
|Neureuther (GER)
|2013
|Matt (AUT)
|Hargin (SWE)
|Thaler (ITA)
|2012
|Pinturault (FRA)
|Neureuther (GER)
|Hirscher (AUT)
|2010
|Hirscher (AUT)
|Raich (AUT)
|Missillier (FRA)
|1992
|Fogdoe (SWE)
|Sykora (AUT)
|Strolz (AUT)
Läufer
Siege
DH
SG
RTL
SL
KB
Top3
Marcel Hirscher AUT
7
-
-
5
2
-
13
Alexis Pinturault FRA
4
-
-
2
2
-
5
Michael von Grünigen SUI
4
-
-
4
-
-
5
Marco Odermatt SUI
4
-
-
4
.
.
5
Stephan Eberharter AUT
3
2
1
-
-
-
7
Bode Miller USA
3
-
-
2
-
1
6
Henrik Kristoffersen NOR
3
-
-
-
3
-
7
Michael Walchhofer AUT
3
1
1
-
-
1
5
Franz Klammer AUT
3
3
-
-
-
-
4
Hermann Maier AUT
3
1
1
1
-
-
4
Pirmin Zurbriggen SUI
2
2
-
-
-
-
7
Franz Heinzer SUI
2
1
-
-
-
1
6
Piero Gros ITA
2
-
-
2
-
-
5
Ingemar Stenmark SWE
2
-
-
2
-
-
5
Benjamin Raich AUT
2
-
-
-
-
2
6
Karl Schranz AUT
2
1
-
1
-
-
4
Markus Wasmeier GER
2
-
2
-
-
-
3
Peter Müller SUI
2
-
1
-
-
1
3
Gustav Thoeni ITA
2
-
-
2
-
-
3
Phil Mahre USA
2
-
-
1
-
1
3
Helmut Höflehner AUT
2
2
-
-
-
-
2
Kjetil Jansrud NOR
2
1
1
-
-
-
2
Günther Mader AUT
1
-
1
-
-
-
5
Lasse Kjus NOR
1
1
-
-
-
-
4
Erik Haaker NOR
1
-
-
1
-
-
4
Michael Mair ITA
1
1
-
-
-
-
4
Marc Girardelli LUX
1
-
1
-
-
-
4
Herbert Plank ITA
1
1
-
-
-
-
4
Ted Ligety USA
1
-
-
1
-
-
4
Loic Meillard FRA
1
-
-
1
-
-
3
Leonhard Stock AUT
1
1
-
-
-
-
3
Atle Skaardal NOR
1
-
1
-
-
-
3
Hans Knauß AUT
1
-
1
-
-
-
3
Carlo Janka SUI
1
-
-
1
-
-
1
Mario Matt AUT
1
-
-
-
1
-
1
Mathieu Faivre FRA
1
-
-
1
-
-
1
Nation
Siege
DH
SG
RTL
SL
KB
Top3
Österreich
41
20
6
9
3
3
107
Schweiz
21
5
3
11
-
2
53
Norwegen
10
2
3
1
3
-
28
Frankreich
9
2
-
4
3
-
30
Italien
7
3
-
4
-
-
38
USA
7
1
-
4
-
2
15
Schweden
4
-
1
2
1
-
12
Deutschland
2
-
2
-
-
-
11
Kanada
1
1
-
-
-
-
7
Luxemburg
1
-
1
-
-
-
4
Slowenien
1
1
-
-
-
-
4
Australien
1
1
-
-
-
-
1