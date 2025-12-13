NEWS

Statistik: RTL und Slalom-Sieger in Val d'Isere

Riesentorlauf-Sieger in Val d'Isere:

Jahr

Sieger

Zweiter

Dritter

2025

Meillard (SUI)

Aerni (SUI)

Odermatt (SUI)

2024

Odermatt (SUI)

P. Feurstein (AUT)

Brennsteiner (AUT)

2023

Odermatt (SUI)

Schwarz (AUT)

Verdu (AND)

2022

Odermatt (SUI)

Feller (AUT)

Kranjec (SLO)

2021

Odermatt (SUI)

Pinturault (FRA)

Feller (AUT)

2018

Hirscher (AUT)

Kristoffersen (NOR)

Olsson (SWE)

2017

Pinturault (FRA)

Luitz (GER)

Hirscher (AUT)

2016

Pinturault (FRA)

Hirscher (AUT)

Kristoffersen (NOR)

2016

Faivre (FRA)

Hirscher (AUT)

Pinturault (FRA)

2015

Hirscher (AUT)

Neureuther (GER)

Muffat-Jeandet (FRA)

2013

Hirscher (AUT)

Fanara (FRA)

Luitz (GER)

2012

Hirscher (AUT)

Luitz (GER)

Ligety (USA)

2010

Ligety (USA)

Svindal (NOR)

Blardone (ITA)

2009

Hirscher (AUT)

Blardone (ITA)

Raich (AUT)

2008

Janka (SUI)

Blardone (ITA)

De Tessieres (FRA)

2004

Miller (USA)

Kjus (NOR)

Maier (AUT)

2002

Von Grünigen (SUI)

Miller (USA)

Gruber (AUT)

2001

Miller (USA)

Covili (FRA)

Eberharter (AUT)

2000

Von Grünigen (SUI)

Schilchegger (AUT)

Miller (USA)

2000

Maier (AUT)

Schilchegger (AUT)

Schifferer (AUT)

1997

Von Grünigen (SUI)

Eberharter (AUT)

Knauß (AUT)

1994

Von Grünigen (SUI)

Aamodt (NOR)

Mader (AUT)

1993

Mayer (AUT)

Barnerssoi (GER)

Von Grünigen (SUI)

1979

Stenmark (SWE)

Krizaj (YUG)

Enn (AUT)

1977

Stenmark (SWE)

Hemmi (SUI)

Fournier (SUI)

1976

Hemmi (SUI)

Gros (ITA)

P. Mahre (USA)

1975

G. Thöni (ITA)

Stenmark (SWE)

Gros (ITA)

1974

Gros (ITA)

Stenmark (SWE)

Haker (NOR)

1973

Hinterseer (AUT)

Schmalzl (AUT)

Gros (ITA)

1972

Gros (ITA)

Haker (NOR)

Schmalzl (AUT)

1971

Haker (NOR)

Augert (FRA)

Duvillard (FRA)

1970

Russel (FRA)

Augert (FRA)

Thöni (ITA)

1969

Thöni (ITA)

Russel (FRA)

Augert (FRA)

1968

Schranz (AUT)

Orcel (FRA)

Duvillard (FRA)

 

Slalom-Sieger in Val d'Isere:

Jahr

ErsterZweiterDritter
2022Braathen (NOR)Feller (AUT)Meillard (SUI)
2021Noel (FRA)Jakobsen (SWE)Zubcic (CRO)
2019Pinturault (FRA)Myhrer (SWE)Gross (ITA)
2017Hirscher (AUT)Kristoffersen (NOR)Myhrer (SWE)
2016Kristoffersen (NOR)Hirscher (AUT)Khoroshilov (RUS)
2015Kristoffersen (NOR)Hirscher (AUT)Neureuther (GER)
2013Matt (AUT)Hargin (SWE)Thaler (ITA)
2012Pinturault (FRA)Neureuther (GER)Hirscher (AUT)
2010Hirscher (AUT)Raich (AUT)Missillier (FRA)
1992Fogdoe (SWE)Sykora (AUT)Strolz (AUT)

Erfolgreichste Läufer in Val d'Isere:

Läufer

Siege

DH

SG

RTL

SL

KB

Top3

Marcel Hirscher AUT

7

-

-

5

2

-

13

Alexis Pinturault FRA

4

-

-

2

2

-

5

Michael von Grünigen SUI

4

-

-

4

-

-

5

Marco Odermatt SUI

4

-

-

4

.

.

5

Stephan Eberharter AUT

3

2

1

-

-

-

7

Bode Miller USA

3

-

-

2

-

1

6

Henrik Kristoffersen NOR

3

-

-

-

3

-

7

Michael Walchhofer AUT

3

1

1

-

-

1

5

Franz Klammer AUT

3

3

-

-

-

-

4

Hermann Maier AUT

3

1

1

1

-

-

4

Pirmin Zurbriggen SUI

2

2

-

-

-

-

7

Franz Heinzer SUI

2

1

-

-

-

1

6

Piero Gros ITA

2

-

-

2

-

-

5

Ingemar Stenmark SWE

2

-

-

2

-

-

5

Benjamin Raich AUT

2

-

-

-

-

2

6

Karl Schranz AUT

2

1

-

1

-

-

4

Markus Wasmeier GER

2

-

2

-

-

-

3

Peter Müller SUI

2

-

1

-

-

1

3

Gustav Thoeni ITA

2

-

-

2

-

-

3

Phil Mahre USA

2

-

-

1

-

1

3

Helmut Höflehner AUT

2

2

-

-

-

-

2

Kjetil Jansrud NOR

2

1

1

-

-

-

2

Günther Mader AUT

1

-

1

-

-

-

5

Lasse Kjus NOR

1

1

-

-

-

-

4

Erik Haaker NOR

1

-

-

1

-

-

4

Michael Mair ITA

1

1

-

-

-

-

4

Marc Girardelli LUX

1

-

1

-

-

-

4

Herbert Plank ITA

1

1

-

-

-

-

4

Ted Ligety USA

1

-

-

1

-

-

4

Loic Meillard FRA

1

-

-

1

-

-

3

Leonhard Stock AUT

1

1

-

-

-

-

3

Atle Skaardal NOR

1

-

1

-

-

-

3

Hans Knauß AUT

1

-

1

-

-

-

3

Carlo Janka SUI

1

-

-

1

-

-

1

Mario Matt AUT

1

-

-

-

1

-

1

Mathieu Faivre FRA

1

-

-

1

-

-

1

Erfolgreichste Nationen in Val d'Isere:

Nation

Siege

DH

SG

RTL

SL

KB

Top3

Österreich

41

20

6

9

3

3

107

Schweiz

21

5

3

11

-

2

53

Norwegen

10

2

3

1

3

-

28

Frankreich

9

2

-

4

3

-

30

Italien

7

3

-

4

-

-

38

USA

7

1

-

4

-

2

15

Schweden

4

-

1

2

1

-

12

Deutschland

2

-

2

-

-

-

11

Kanada

1

1

-

-

-

-

7

Luxemburg

1

-

1

-

-

-

4

Slowenien

1

1

-

-

-

-

4

Australien

1

1

-

-

-

-

1

Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Ski-Weltcup Herren Val d'Isère Marcel Hirscher Marco Odermatt