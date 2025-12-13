NEWS

Ski LIVE - RTL in Val d'Isere: Das aktuelle Ergebnis

RTL Val d'Isère LIVE: Das Duell Brennsteiner gegen Odermatt am fordernden Steilhang. Alle Ergebnisse und der aktuelle Zwischenstand des Männer-RTL hier.

Auf die Männer wartet an diesem Wochenende in Val d'Isère eine Herausforderung!

Der Riesentorlauf ist durch den langen Steilhang fordernd. Im vierten Saison-Riesentorlauf steht Marco Odermatt als Top-Favorit am Start. Doch der ÖSV hat mit Stefan Brennsteiner bereits einen Saisonsieger – gelingt heute der nächste Coup? LIVE-Ticker>>>

ÖSV-Team will Odermatt fordern

Nach dem RTL-Sieg von Stefan Brennsteiner in Copper Mountain will das ÖSV-Team klarerweise nachlegen.

Die Österreicher fühlen sich in Val d'Isère wohl: Im letzten Jahr gelang hier mit Patrick Feurstein und Stefan Brennsteiner (hinter Sieger Odermatt) ein starkes Doppel-Podium. Heute will der ÖSV diese Serie fortsetzen und in Frankreich den nächsten Saisonsieg einfahren!

Startzeiten & Programm

  • 1. Durchgang: 09:30 Uhr (MEZ)

  • 2. Durchgang (Finale): ab 13:00 Uhr (MEZ)

LIVE-Ticker zum Ski-Weltcup

Verfolge hier den gesamten Riesentorlauf LIVE: Wer meistert den selektiven Steilhang? Wer setzt sich gegen die Macht von Odermatt durch?

Der aktuelle Zwischenstand im LIVE-Ticker:

Warum LIVE dabei sein?

  • Aktuelle Zwischenstände sofort abrufbar

  • Alle Ergebnisse direkt nach jedem Lauf im Ticker

Infos zum Ski-Weltcup bei LAOLA1:

Weltcup-Kalender Frauen 2025/26>>>

Weltcupstand Frauen>>>

Weltcup-Kalender Männer 2025/26>>>

Weltcupstand Männer>>>

