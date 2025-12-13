NEWS
Ski Alpin heute: Zweite Abfahrt der Frauen in St. Moritz
Vollgas in St. Moritz gibt es auch am Samstag: Die zweite Abfahrt der Frauen steht am Programm. Darf Rot-weiß-rot jubeln? Live-Infos:
Zweites Rennen der Saison für die ÖSV-Speed-Asse um Cornelia Hütter!
In St. Moritz steht die zweite Abfahrt am Programm - ab 10:45 Uhr im LIVE-Ticker.
Bereits am gestrigen Freitag ging in St. Moritz eine Abfahrt über die Bühne. In der konnte sich Lindsey Vonn sensationell und überlegen den Sieg schnappen.
Kann die 41-jährige US-Amerikanerin auch am Samstag wieder zuschlagen?