Vonn übertrifft Altersrekord im Skiweltcup

Lindsey Vonn bricht den Rekord!

Nach ihrem deutlichen Sieg zu Saisonauftakt der Abfahrerinnen in St. Moritz krönt sich die Amerikanerin mit 41 Jahren und 55 Tagen zur ältesten Person, die je einen Weltcup gewinnen konnte.

Bisher war der Schweizer Didier Cuche Rekordhalter. Er gewann 2012 mit 37 Jahren und fünf Monaten den Super-G von Crans-Montana. Bei den Damen war Frederica Brignone bisher die älteste. Sie siegte mit 34 Jahren und acht Monaten im Super-G in La Thuile.

Für Vonn war es der erste Sieg nach ihrem Comeback. Der bislang letzte gelang ihr am 14. März 2018 bei der Abfahrt in Are. Insgesamt stand sie zum 83. Mal ganz oben am Podest.

Auch Österreicher vorne dabei

Österreichs Nummer eins in diesem Ranking ist bei den Frauen Elisabeth Görgl, die bei ihrem letzten Sieg im Super-G 33 Jahre und 314 Tage alt war.

Bei den Männern erreicht Hannes Reichelt mit seinem Sieg im Super-G von Aspen im Alter von 36 Jahren und 192 Tagen hinter Cuche den zweiten Platz im Ranking.