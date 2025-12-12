NEWS

Das sind die Startnummern für die zweite Abfahrt in St. Moritz

Am Samstag steigt die zweite Saisonabfahrt. Wann kommen die Österreicherinnen?

Das sind die Startnummern für die zweite Abfahrt in St. Moritz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Samstag findet in St. Moritz eine weitere Abfahrt der Frauen statt - ab 10:45 im LIVE-Ticker >>>.

ÖSV-Überraschung mit niedriger Nummer

Eröffnet wird das Rennen von der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann.

Die Überraschungszweite des ersten Rennens Magdalena Egger kommt bereits mit Nummer vier an die Reihe. Direkt danach folgt Ariane Rädler.

Vonn hat Startnummer 11

Von den internationalen Favoritinnen hat Sofia Goggia die Nummer neun.

Die Topfavoritin Lindsey Vonn folgt mit der elf.

Startnummern von Hütter und Puchner

Cornelia Hütter kommt als Zehnte, Mirjam Puchner beschließt mit der Nummer 15 die erste Startgruppe.

Die weiteren Österreicherinnen: Nina Ortlieb (17), Christina Ager (28), Emily Schöpf (31), Carmen Spielberger (34), Victoria Olivier (37), Lena Wechner (38) und Anna Schilcher (47).

Startliste für die 2. Abfahrt in St. Moritz:

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

Mehr zum Thema

Egger überrascht: "Umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe"

Egger überrascht: "Umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe"

Ski Alpin
Ski LIVE - Abfahrt in St. Moritz: Das Ergebnis

Ski LIVE - Abfahrt in St. Moritz: Das Ergebnis

Ski Alpin
Startliste für die Abfahrt in St. Moritz

Startliste für die Abfahrt in St. Moritz

Ski Alpin
1
Programm für Weltcuprennen in St. Moritz & Val d'Isère

Programm für Weltcuprennen in St. Moritz & Val d'Isère

Ski Alpin
Vonn übertrifft Altersrekord im Skiweltcup

Vonn übertrifft Altersrekord im Skiweltcup

Ski Alpin
Vonn ist zurück! "Jetzt kann ich so fahren, wie ich möchte"

Vonn ist zurück! "Jetzt kann ich so fahren, wie ich möchte"

Ski Alpin
16
Die 10 ältesten Siegerinnen der Skiweltcup-Historie

Die 10 ältesten Siegerinnen der Skiweltcup-Historie

Ski Alpin
2
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup St. Moritz