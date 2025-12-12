Das sind die Startnummern für die zweite Abfahrt in St. Moritz
Am Samstag steigt die zweite Saisonabfahrt. Wann kommen die Österreicherinnen?
Am Samstag findet in St. Moritz eine weitere Abfahrt der Frauen statt
ÖSV-Überraschung mit niedriger Nummer
Eröffnet wird das Rennen von der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann.
Die Überraschungszweite des ersten Rennens Magdalena Egger kommt bereits mit Nummer vier an die Reihe. Direkt danach folgt Ariane Rädler.
Vonn hat Startnummer 11
Von den internationalen Favoritinnen hat Sofia Goggia die Nummer neun.
Die Topfavoritin Lindsey Vonn folgt mit der elf.
Startnummern von Hütter und Puchner
Cornelia Hütter kommt als Zehnte, Mirjam Puchner beschließt mit der Nummer 15 die erste Startgruppe.
Die weiteren Österreicherinnen: Nina Ortlieb (17), Christina Ager (28), Emily Schöpf (31), Carmen Spielberger (34), Victoria Olivier (37), Lena Wechner (38) und Anna Schilcher (47).