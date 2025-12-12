Das sind die Startnummern für die zweite Abfahrt in St. Moritz

Am Samstag findet in St. Moritz eine weitere Abfahrt der Frauen statt - ab 10:45 im LIVE-Ticker >>>.

ÖSV-Überraschung mit niedriger Nummer

Eröffnet wird das Rennen von der Deutschen Kira Weidle-Winkelmann.

Die Überraschungszweite des ersten Rennens Magdalena Egger kommt bereits mit Nummer vier an die Reihe. Direkt danach folgt Ariane Rädler.

Vonn hat Startnummer 11

Von den internationalen Favoritinnen hat Sofia Goggia die Nummer neun.

Die Topfavoritin Lindsey Vonn folgt mit der elf.

Startnummern von Hütter und Puchner

Cornelia Hütter kommt als Zehnte, Mirjam Puchner beschließt mit der Nummer 15 die erste Startgruppe.

Die weiteren Österreicherinnen: Nina Ortlieb (17), Christina Ager (28), Emily Schöpf (31), Carmen Spielberger (34), Victoria Olivier (37), Lena Wechner (38) und Anna Schilcher (47).