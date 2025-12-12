Doch bei Olympia? Brignone wird als Fahnenträgerin nominiert

Schafft Federica Brignone den Wettlauf gegen die Zeit oder nicht?

Diese Frage stellen sich die italienischen und auch internationalen Skifans seit Monaten. Im April zog sie sich einen doppelten Beinbruch zu.

Jetzt könnte es einen Hinweis drauf geben, dass der Skistar womöglich doch am Start sein wird. Brignone wurde nämlich als eine von vier Fahnenträgern für die Eröffnungsfeiern auserwählt. Luciano Buonfiglio, der Präsident des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) gibt dies am Freitag bekannt.



Buonfiglio: "Sie sagte mir, dass sie dabei sein wird."



Die 35-Jährige wird bei der Zeremonie in Cortina am 6. Februar gemeinsam mit dem Curler Amos Mosaner die italienische Mannschaft anführen. In Mailand tragen zeitgleich die Shorttrackerin Arianna Fontana und der Skilangläufer Federico Pellegrino die Flagge.

Wenn es nach Buonfiglio geht, wird Brignone auch im Renneinsatz sein: "Sie sagte mir, dass sie dabei sein wird." Brignone machte zuletzt Fortschritte und kehrte im November ins Schneetraining zurück.