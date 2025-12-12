NEWS

Doch bei Olympia? Brignone wird als Fahnenträgerin nominiert

Der italienische Skistar geht offenbar von einem Einsatz in Cortina aus. Das behauptet zumindest der Präsident des Italenischen Olympischen Komitees.

Doch bei Olympia? Brignone wird als Fahnenträgerin nominiert Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schafft Federica Brignone den Wettlauf gegen die Zeit oder nicht?

Diese Frage stellen sich die italienischen und auch internationalen Skifans seit Monaten. Im April zog sie sich einen doppelten Beinbruch zu.

Jetzt könnte es einen Hinweis drauf geben, dass der Skistar womöglich doch am Start sein wird. Brignone wurde nämlich als eine von vier Fahnenträgern für die Eröffnungsfeiern auserwählt. Luciano Buonfiglio, der Präsident des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) gibt dies am Freitag bekannt.

Buonfiglio: "Sie sagte mir, dass sie dabei sein wird."


Die 35-Jährige wird bei der Zeremonie in Cortina am 6. Februar gemeinsam mit dem Curler Amos Mosaner die italienische Mannschaft anführen. In Mailand tragen zeitgleich die Shorttrackerin Arianna Fontana und der Skilangläufer Federico Pellegrino die Flagge.

Wenn es nach Buonfiglio geht, wird Brignone auch im Renneinsatz sein: "Sie sagte mir, dass sie dabei sein wird." Brignone machte zuletzt Fortschritte und kehrte im November ins Schneetraining zurück.

Brignone: Die Rekordfrau aus Italien hat heuer viel vor

Wissenswertes über Federica "Fede" Brignone
Junioren-WM

Slideshow starten

20 Bilder

Mehr zum Thema

Die 10 ältesten Siegerinnen der Skiweltcup-Historie

Die 10 ältesten Siegerinnen der Skiweltcup-Historie

Ski Alpin
2
Programm für Weltcuprennen in St. Moritz & Val d'Isère

Programm für Weltcuprennen in St. Moritz & Val d'Isère

Ski Alpin
Das sind die Startnummern für die zweite Abfahrt in St. Moritz

Das sind die Startnummern für die zweite Abfahrt in St. Moritz

Ski Alpin
Egger überrascht: "Umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe"

Egger überrascht: "Umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe"

Ski Alpin
Vonn ist zurück! "Jetzt kann ich so fahren, wie ich möchte"

Vonn ist zurück! "Jetzt kann ich so fahren, wie ich möchte"

Ski Alpin
16
Ski LIVE - Abfahrt in St. Moritz: Das Ergebnis

Ski LIVE - Abfahrt in St. Moritz: Das Ergebnis

Ski Alpin
Traumlauf! Vonn gewinnt erstmals seit 2018 - ÖSV-Duo am Podest

Traumlauf! Vonn gewinnt erstmals seit 2018 - ÖSV-Duo am Podest

Ski Alpin
15
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Federica Brignone Olympia 2026