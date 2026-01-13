NEWS

Das Preisgeld bei den Lauberhornrennen 2026 in Wengen

Preisgeld in Wengen: So viel verdienen die Ski-Stars am Lauberhorn. Die Aufschlüsselung der Prämien und der Vergleich mit Kitzbühel im Überblick.

Das Preisgeld bei den Lauberhornrennen 2026 in Wengen
Am kommenden Weltcup-Wochenende blickt die Ski-Welt nach Wengen.

Während das sportliche Prestige der Lauberhornrennen unbestritten ist, bewegen sich die Preisgelder im Vergleich zu anderen Klassikern am geforderten Minimum.

Mindestpreisgeld bei Lauberhornrennen

Die Veranstalter in Wengen schütten für die anstehenden Bewerbe eine Gesamt-Dotation von 167.000 Euro pro Rennen aus.

Damit zahlt das Organisationskomitee in der Schweiz exakt das vom Internationalen Skiverband (FIS) geforderte Mindestpreisgeld.

Deutlicher Abstand zu Kitzbühel

Ein direkter Vergleich mit dem Hahnenkamm-Wochenende verdeutlicht die Kluft innerhalb der Weltcup-Klassiker.

Während der Sieger in Wengen 54.709 Euro erhält, wird ein Erfolg in Kitzbühel mit 101.000 Euro prämiert. Auch bei der Gesamtsumme pro Rennen liegt Kitzbühel mit 350.000 Euro deutlich vor der Dotierung in Wengen.

Das Preisgeld der Top 3

  • 1. Platz: 54.709 Euro

  • 2. Platz: 25.608 Euro

  • 3. Platz: 13.968 Euro

Die Aufschlüsselung der Top-10-Platzierungen

Platz

Preisgeld

1. Platz

54.709

2. Platz

25.608

3. Platz

13.968

4. Platz

10.476

5. Platz

8.148

6. Platz

6.984

7. Platz

5.820

8. Platz

4.656

9. Platz

4.074

10. Platz

3.492

