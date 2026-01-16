NEWS
Ski-Weltcup heute: Super-G der Männer in Wengen
Am Freitag startet die Action am Lauberhorn! Los geht es mit dem Super-G. LIVE-Infos:
Am Freitag steht in Wengen der nächste Super-G der Saison am Programm (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Beim letzten Super-G vor dem Jahreswechsel konnte sich Marco Schwarz überraschend zum Sieger küren. Der Kärntner musste am Donnerstag jedoch aus Wengen abreisen >>>
Im Super-G-Weltcup führt derzeit Marco Odermatt vor Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser die Wertung an. Livigno-Sieger Schwarz ist Vierter.
Der Weltcup-Stand bei den Männern >>>