Ski-Weltcup heute: Super-G der Männer in Wengen

Am Freitag startet die Action am Lauberhorn! Los geht es mit dem Super-G. LIVE-Infos:

Ski-Weltcup heute: Super-G der Männer in Wengen Foto: © GEPA
Am Freitag steht in Wengen der nächste Super-G der Saison am Programm (ab 12:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Beim letzten Super-G vor dem Jahreswechsel konnte sich Marco Schwarz überraschend zum Sieger küren. Der Kärntner musste am Donnerstag jedoch aus Wengen abreisen >>>

Im Super-G-Weltcup führt derzeit Marco Odermatt vor Vincent Kriechmayr und Raphael Haaser die Wertung an. Livigno-Sieger Schwarz ist Vierter.

Der Weltcup-Stand bei den Männern >>>

LIVE-Ticker:

Die 10 Männer mit den meisten Super-G-Weltcupsiegen

#9 - Hannes Reichelt (Österreich) - 6 Weltcupsiege
#9 - Stephan Eberharter (Österreich) - 6 Weltcupsiege

