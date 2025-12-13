Brennsteiner verspielt Führung bei Schweizer-Dreifachsieg

Kein zweiter Saisonsieg für Stefan Brennsteiner!

Nach seinem Debüt-Sieg in Copper Mountain musste sich der 34-jährige Österreicher trotz Halbzeitführung am Ende beim Riesentorlauf von Val d'Isere mit Rang fünf zufriedengeben.

Der Sieg geht an Loic Meillard. Er gewinnt vor seinen Teamkollegen Luca Aerni (+0,18) und Marco Odermatt (+0,33). Vierter wird Timon Haugan, knapp vor Brennsteiner (+0,47).

Patrick Feurstein landet auf Rang neun (+0,69). Punkte gibt es auch für Raphael Haaser (16.), Marco Schwarz (18.) und Joshua Sturm (21.).

Das Ergebnis des Riesentorlaufs: