Aicher verhindert in St. Moritz zweiten Vonn-Erfolg en suite

Die Deutsche fängt mit einer sehr sauberen Fahrt die US-Amerikanerin ab und feiert damit ihren dritten Weltcupsieg.

Aicher verhindert in St. Moritz zweiten Vonn-Erfolg en suite Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Einen Tag nach ihrem Sensations-Erfolg in der ersten Abfahrt zeigt Lindsey Vonn auch am Samstag voll auf!

Die 41-jährige US-Amerikanerin sieht bei ihrer Fahrt zwar den Einser aufleuchten, wird am Ende aber noch von Emma Aicher abgefangen.

3. Weltcupsieg für Aicher

24 Hundertstel Sekunden Vorsprung nimmt die 22-jährige Deutsche am Ende mit ins Ziel und feiert damit ihren dritten Weltcupsieg.

Dritte wird die Italienerin Sofia Goggia (+0,29).

Die Österreicherinnen verpassen zwar ein Stockerl, präsentieren sich aber mannschaftlich geschlossen stark.

Puchner beste Österreicherin

Mirjam Puchner wird als beste ÖSV-Läuferin Fünfte (+0,65), die Zweite vom Freitag, Magdalena Egger (+0,81), wird Siebte. Nina Ortlieb (8./+0,89) und Ariane Rädler (10./+1,07) komplettieren die Top 10.

Cornelia Hütter findet bei ihrer Fahrt nicht so richtig den nötigen Schwung und liegt nur auf Rang 16 (+1,44). Einen Punkt gibt es für Nadine Fest (30./2,11).

Außerhalb der Top 30 landen Lena Wechner (31./2,12), Christina Ager (34.), Emily Schöpf (40.), Victoria Olivier (44.) und Anna Schilcher (45.). Carmen Spielberger scheidet aus.

Das Ergebnis der 2. Abfahrt in St. Moritz:

Die 20 Frauen mit den meisten Siegen im Skiweltcup

#19 - Maria Walliser (SUI)
#19 - Michaela Dorfmeister (AUT)

Slideshow starten

21 Bilder

18
