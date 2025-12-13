"Habe Lust auf mehr" - Die Richtung stimmt bei Puchner

Rang drei und Rang fünf - so lauteten die Ergebnisse von Mirjam Puchner in den ersten beiden Abfahrten der Saison.

Nach dem starken Stockerlplatz vom Vortag, präsentierte sich die 33-jährige Österreicherin auch am Samstag mit einem sehr guten Ergebnis in St. Moritz. Am Sieg von Emma Aicher konnte sie dennoch nichts ändern (zum Rennbericht >>>).

Auch wenn die Ergebnisse zurzeit mehr als stimmen, strebt Puchner weiterhin nach mehr. "Fünfter Platz ist okay. Ich habe aber Lust auf mehr, dann ist es vielleicht etwas enttäuschend", sagte Puchner beim "ORF".

Mit Blick auf den Vorwinter relativierte sie aber wieder: "Nach der letzten Saison muss ich einfach sehen, dass ich konstant vorne dabei bin. Dann werde ich mit weiterem Selbstvertrauen angreifen." Die Salzburgerin war am Vortag Dritte gewesen. "Es ist schon einmal gut, dass ich zwei Top-Ergebnisse zu Beginn habe."

Auch Egger, Ortlieb und Rädler in Top zehn

Magdalena Egger ließ am Tag nach ihrem ersten Weltcup-Stockerlplatz als Zweite Platz sieben folgen. "Es war wichtig, dass ich ruhig bleibe und nicht anfange zu hasardieren."

Nina Ortlieb (8.) und Ariane Rädler (10.) holten ebenfalls gute Punkte. ÖSV-Aushängeschild Cornelia Hütter erlebte als 16. (+1,44) hingegen eine Enttäuschung.

ORF-Expertin Nicole Schmidhofer sah einen kratzenden Innenski bei ihrer engen Freundin. "Das ist auf diesem Schnee der Tod", sagte Schmidhofer.