NEWS

"Habe Lust auf mehr" - Die Richtung stimmt bei Puchner

Nach Rang drei am Vortag war die 33-Jährige in der zweiten Abfahrt mit dem fünften Platz die beste Österreicherin. Zufrieden war sie damit dennoch nicht.

"Habe Lust auf mehr" - Die Richtung stimmt bei Puchner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Rang drei und Rang fünf - so lauteten die Ergebnisse von Mirjam Puchner in den ersten beiden Abfahrten der Saison.

Nach dem starken Stockerlplatz vom Vortag, präsentierte sich die 33-jährige Österreicherin auch am Samstag mit einem sehr guten Ergebnis in St. Moritz. Am Sieg von Emma Aicher konnte sie dennoch nichts ändern (zum Rennbericht >>>).

Auch wenn die Ergebnisse zurzeit mehr als stimmen, strebt Puchner weiterhin nach mehr. "Fünfter Platz ist okay. Ich habe aber Lust auf mehr, dann ist es vielleicht etwas enttäuschend", sagte Puchner beim "ORF".

Mit Blick auf den Vorwinter relativierte sie aber wieder: "Nach der letzten Saison muss ich einfach sehen, dass ich konstant vorne dabei bin. Dann werde ich mit weiterem Selbstvertrauen angreifen." Die Salzburgerin war am Vortag Dritte gewesen. "Es ist schon einmal gut, dass ich zwei Top-Ergebnisse zu Beginn habe."

Auch Egger, Ortlieb und Rädler in Top zehn

Magdalena Egger ließ am Tag nach ihrem ersten Weltcup-Stockerlplatz als Zweite Platz sieben folgen. "Es war wichtig, dass ich ruhig bleibe und nicht anfange zu hasardieren."

Nina Ortlieb (8.) und Ariane Rädler (10.) holten ebenfalls gute Punkte. ÖSV-Aushängeschild Cornelia Hütter erlebte als 16. (+1,44) hingegen eine Enttäuschung.

ORF-Expertin Nicole Schmidhofer sah einen kratzenden Innenski bei ihrer engen Freundin. "Das ist auf diesem Schnee der Tod", sagte Schmidhofer.

Mehr zum Thema

Aicher verhindert in St. Moritz zweiten Vonn-Erfolg en suite

Aicher verhindert in St. Moritz zweiten Vonn-Erfolg en suite

Ski Alpin
3
Egger überrascht: "Umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe"

Egger überrascht: "Umgesetzt, was ich mir vorgenommen habe"

Ski Alpin
Startliste für die Abfahrt in St. Moritz

Startliste für die Abfahrt in St. Moritz

Ski Alpin
1
Programm für Weltcuprennen in St. Moritz & Val d'Isère

Programm für Weltcuprennen in St. Moritz & Val d'Isère

Ski Alpin
Das Endergebnis der zweiten Frauen-Abfahrt in St. Moritz

Das Endergebnis der zweiten Frauen-Abfahrt in St. Moritz

Ski Alpin
Die Startnummern für die zweite Frauen-Abfahrt in St. Moritz

Die Startnummern für die zweite Frauen-Abfahrt in St. Moritz

Ski Alpin
Traumlauf! Vonn gewinnt erstmals seit 2018 - ÖSV-Duo am Podest

Traumlauf! Vonn gewinnt erstmals seit 2018 - ÖSV-Duo am Podest

Ski Alpin
16
Kommentare

Kommentare

Emma Aicher Mirjam Puchner Magdalena Egger ÖSV ÖSV-Damen Wintersport Ski-Weltcup Damen Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup