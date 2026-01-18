NEWS

Als vierter Läufer: Kristoffersen knackt 100er-Podestplatz-Marke

Nach Ingemar Stenmark (SWE), Marc Giradelli (LUX) und Marcel Hirscher knackt nun auch Henrik Kristoffersen die Marke von 100 Weltcup-Podestplätzen.

Als vierter Läufer: Kristoffersen knackt 100er-Podestplatz-Marke Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für den Sieg hat es nicht gereicht, dennoch fährt Henrik Kristoffersen im Slalom von Wengen (Schweiz) seinen 100. Podestplatz im Ski-Weltcup ein.

Der Norweger, der unter der Woche noch mit Grippe im Bett gelegen ist, fährt nicht gänzlich fit zu Rang drei. Geschlagen wird er nur von Teamkollege Atle Lie McGrath, der sich damit das Rote Trikot des Slalom-Führenden erobert, und Lucas Pinheiro Braathen (BRA) (zum Rennbericht>>>).

Dem 31-Jährigen gelingt mit dem Podium historisches: Als erster Norweger überhaupt knackt er die 100-Podestplatz-Marke und zieht damit mit dem legendären Marc Giradelli gleich. Marco Odermatt (SUI) ist bisher 98-Mal bei Siegerehrungen dabei gewesen..

Auf Hirscher fehlen noch 38 Podestplätze

"Jetzt bin ich komplett leer. Ganze Woche mit Grippe im Schlafzimmer, ich hatte seit dem zweiten Lauf in Adelboden die Skischuhe nicht an. Heute bin ich mit dem dritten Platz nicht so zufrieden wie in Adelboden", sagt er im ORF-Interview nach dem Rennen.

Kristoffersen fügt hinzu: "Es bedeutet mir sehr viel - noch bin ich als Skifahrer aber nicht fertig. Hoffentlich kommen noch mehr dazu."

Auf Hirscher fehlen dem Norweger noch 38 Podestplätze, auf den legendären Stenmark sogar noch 55: "Ich habe gesagt, ich fahre noch bis zu den nächsten Olympischen Spielen 2030. Da kann noch einiges passieren."

Matt rettet ÖSV-Ehre mit Rang sieben

Weniger gut gelaufen ist das Rennen für die ÖSV-Läufer, Michael Matt rettet die rot-weiß-rote Ehre mit Platz sieben: "Der sechste Platz wäre drin gewesen. Ansonsten war der Rückstand nach dem ersten Lauf einfach zu groß", sagt der 32-Jährige, und fügt hinzu: "Das war eine gute Leistung für das, dass ich zweimal mittendrin gestartet bin."

Bei schwierigen Pistenverhältnissen fällt Manuel Feller von Rang sieben mit einem großen Patzer auf den elften Platz zurück. Joshua Sturm fährt hinter Adrian Pertl (14.) indes als 16. sein bestes Resultat in diesem Olympiawinter ein.

Fabio Gstrein wird 20., Johannes Strolz muss sich mit einem verpatzten zweiten Lauf mit Rang 28 zufrieden geben.

Bestenliste: Läufer mit den meisten Podestplätzen

Pos.

Athlet

Nation

Podestplätze

1.

Ingemar Stenmark

SWE

155

2.

Marcel Hirscher

AUT

138

3.

Marc Girardelli

LUX

100

Henrik Kristoffersen

NOR

100

5.

Marco Odermatt

SUI

98

6.

Hermann Maier

AUT

96

7.

Benjamin Raich

AUT

92

8.

Alberto Tomba

ITA

88

9.

Pirmin Zurbriggen

SUI

83

10.

Aksel Lund Svindal

NOR

80

Lauberhorn legendär! ÖSV-Fünffachsieg im Wengen-Slalom 2001

Slideshow starten

7 Bilder

Mehr zum Thema

Startliste für den Slalom der Männer in Wengen

Startliste für den Slalom der Männer in Wengen

Ski Alpin
Ski Alpin LIVE: Wengen-Aufholjagd der ÖSV-Slalom-Asse?

Ski Alpin LIVE: Wengen-Aufholjagd der ÖSV-Slalom-Asse?

Ski Alpin
Matt rettet ÖSV-Ehre im Wengen-Slalom

Matt rettet ÖSV-Ehre im Wengen-Slalom

Ski Alpin
1
Lauberhornrennen 2026: Das Siegertrio in der Wengen-Abfahrt

Lauberhornrennen 2026: Das Siegertrio in der Wengen-Abfahrt

Ski Alpin
Siegerliste: Slalom in Wengen

Siegerliste: Slalom in Wengen

Ski Alpin
Das Endergebnis der Lauberhorn-Abfahrt

Das Endergebnis der Lauberhorn-Abfahrt

Ski Alpin
1
Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Marco Odermatt mit neuem Weltcuprekord in Wengen

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Ski-Weltcup Herren Ski Alpin Alpiner Ski-Weltcup Henrik Kristoffersen Slalom Manuel Feller Michael Matt Marcel Hirscher Lauberhornrennen Wengen Atle Lie McGrath Lucas Braathen