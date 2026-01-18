Sieger bei Weltcup-Slaloms in Wengen:

Jahr

Sieger

Zweiter

Dritter

2026

McGrath (NOR)

Braathen (BRA)

Kristoffersen (NOR)

2025

McGrath (NOR)

Haugan (NOR)

Kristoffersen (NOR)

2024

Feller (AUT)

McGrath (NOR)

Kristoffersen (NOR)

2023

Kristoffersen (NOR)

Meillard (SUI)

Braathen (NOR)

2022

Braathen (NOR)

Yule (SUI)

Razzoli (ITA)

2020

Noel (FRA)

Kristoffersen (NOR)

Khoroshilov (RUS)

2019

Clement Noel FRA

Manuel Feller AUT

Marcel Hirscher AUT

2018

Hirscher AUT

Kristoffersen NOR

Myhrer SWE

2017

Kristoffersen  NOR

Hirscher  AUT

Neureuther  GER

2016

Kristoffersen  NOR

Razzoli Giuliano ITA

Gross  ITA

2015

Neureuther  GER

Gross  ITA

Kristoffersen  NOR

2014

Pinturault FRA

Neureuther  GER

Hirscher  AUT

2013

Neureuther  GER

Hirscher  AUT

Kostelic  CRO

2012

Kostelic  CRO

Myhrer  SWE

Dopfer GER

2011

Kostelic  CRO

Hirscher  AUT

Grange  FRA

2010

Kostelic  CRO

Myhrer  SWE

Herbst  AUT

2009

Pranger  AUT

Herbst  AUT

Kostelic  CRO

2008

Grange FRA

Byggmark  SWE

Ligety  USA

2006

Rocca  ITA

Palander  FIN

Vogel  GER

2005

Vogel  GER

Kostelic  CRO

Raich  AUT

2004

Raich  AUT

Schönfelder  AUT

Kostelic  CRO

2003

Rocca  ITA

Sasaki JPN

Kostelic  CRO

2002

Kostelic  CRO

Kunc SLO

Zardini  ITA

2001

Raich  AUT

Schönfelder  AUT

Matt  AUT

2000

Aamodt  NOR

Furuseth NOR

Grubelnik  SLO

1999

Raich  AUT

von Grünigen  SUI

Kjus  NOR

1997

Sykora  AUT

Stangassinger  AUT

Amiez  FRA

1995

Tomba  ITA

von Grünigen  SUI

Kosir  SLO

1992

Tomba  ITA

Accola  SUI

Bittner  GER

1989

Nierlich  AUT

Tomba  ITA

Strolz  AUT

1987

Gaspoz SUI

Koehlbichler  AUT

Krizaj  JUG

1986

Petrovic  JUG

Bouvet  FRA

Krizaj  JUG

1985

Girardelli  LUX

Stenmark  SWE

Frommelt  LIC

1982

Mahre USA

Stenmark  SWE

Frommelt  LIC

1981

Krizaj  JUG

Girardelli  LUX

Stenmark  SWE

1980

Krizaj  JUG

Stenmark  SWE

Frommelt  LIC

1978

Heidegger  AUT

Popangelov  BUL

Bernardi ITA

1977

Stenmark  SWE

Frommelt  LIC

Heidegger  AUT

1976

Stenmark  SWE

Gros  ITA

Neureuther  GER

1975

Stenmark  SWE

Gros  ITA

de Chiesa  ITA

1974

Neureuther  GER

Radici ITA

Zwilling  AUT

1973

Neureuther  GER

Tresch  SUI

Perrot FRA

1972

Augert FRA

ThöniITA

Cochran USA

1970

Russel FRA

GiovanoliSUI

Brechu  FRA

1969

Tritscher AUT

Sabich USA

Frei  SUI

1968

Giovanoli SUI

Mjoen NOR

Matt  AUT

1967

Killy FRA

Messner AUT

Melquiond FRA

Erfolgreichste Läufer in Wengen (Weltcup)

Fahrer

Siege

DH

SG

SL

KB

Top3

Ivica Kostelic

CRO

6

-

-

4

2

13

Marc Girardelli

LUX

6

2

1

1

2

8

Marco Odermatt

SUI

5

4

1

-

-

9

Benjamin Raich

AUT

5

-

-

3

2

6

Franz Klammer

AUT

4

3

-

-

1

6

Henrik Kristoffersen

NOR

3

-

-

3

-

9

Bode Miller

USA

3

2

-

-

1

8

Ingemar Stenmark

SWE

3

-

-

3

-

7

Aleksander Aamodt Kilde

NOR

3

2

1

-

-

7

Carlo Janka

SUI

3

1

-

-

2

6

Beat Feuz

SUI

3

3

-

-

-

6

Kjetil Andre Aamodt

NOR

3

-

-

1

2

5

Lasse Kjus

NOR

2

1

-

-

1

7

Walter Tresch

SUI

2

-

-

-

2

5

Vincent Kriechmayr

AUT

2

2

-

-

-

4

Pirmin Zurbriggen

SUI

2

-

-

-

2

4

Bojan Krizaj

SLO

2

-

-

2

-

4

Atle Lie McGrath

NOR

2

-

-

2

-

3

Felix Neureuther

GER

2

-

-

2

-

3

Stephan Eberharter

AUT

2

2

-

-

-

3

Christian Neureuther

GER

2

-

-

2

-

3

Alberto Tomba

ITA

2

-

-

2

-

3

Alexis Pinturault

FRA

2

-

-

1

1

3

Clement Noel

FRA

2

-

-

2

-

2

Kristian Ghedina

ITA

2

2

-

-

-

2

Giorgio Rocca

ITA

2

-

-

2

-

2

Jean-Baptiste Grange

FRA

2

-

-

1

1

2

Jean Claude Killy

FRA

2

1

-

1

-

2

Marcel Hirscher

AUT

1

-

-

1

-

6

Hannes Reichelt

AUT

1

-

-

-

-

5

Gustav Thoeni

ITA

1

-

-

-

1

5

Aksel Lund Svindal

NOR

1

1

-

-

-

5

Hermann Maier

AUT

1

1

-

-

-

4

Peter Wirnsberger

AUT

1

1

-

-

-

4

Markus Wasmeier

GER

1

1

-

-

-

4

Lucas Braathen

NOR

1

-

-

1

-

3

Franjo von Allmen

SUI

1

-

1

-

-

3

Franz Heinzer

SUI

1

1

-

-

-

3

Herbert Plank

ITA

1

1

-

-

-

3

Michael Walchhofer

AUT

1

1

-

-

-

3

Cyprien Sarrazin

FRA

1

-

1

-

-

3

Manuel Feller

AUT

1

-

-

1

-

2

Peter Müller

SUI

1

1

-

-

-

2

Andreas Schifferer

AUT

1

1

-

-

-

2

Klaus Kröll

AUT

1

1

-

-

-

2

Giovanni Franzoni

ITA

1

-

1

-

-

2

Kjetil Jansrud

NOR

1

-

-

-

1

1

Niels Hintermann

SUI

1

-

-

-

1

1

Erfolgreichste Nationen in Wengen (Weltcup)

Nation

Siege

DH

SG

SL

KB

Top3

Österreich

34

18

-

10

6

102

Schweiz

28

16

2

2

8

81

Norwegen

16

4

1

7

4

46

Frankreich

14

2

1

7

3

34

Italien

10

4

1

4

1

40

USA

8

4

-

1

2

19

Deutschland

6

1

-

5

-

19

Kroatien

6

-

-

4

2

14

Luxemburg

6

2

1

1

2

8

Schweden

3

-

-

3

-

11

Slowenien

3

-

-

3

-

9

Kanada

1

1

-

-

-

8

