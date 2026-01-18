Sieger bei Weltcup-Slaloms in Wengen:
Jahr
Sieger
Zweiter
Dritter
2026
McGrath (NOR)
Braathen (BRA)
Kristoffersen (NOR)
2025
McGrath (NOR)
Haugan (NOR)
Kristoffersen (NOR)
2024
Feller (AUT)
McGrath (NOR)
Kristoffersen (NOR)
2023
Kristoffersen (NOR)
Meillard (SUI)
Braathen (NOR)
2022
Braathen (NOR)
Yule (SUI)
Razzoli (ITA)
2020
Noel (FRA)
Kristoffersen (NOR)
Khoroshilov (RUS)
2019
Clement Noel FRA
Manuel Feller AUT
Marcel Hirscher AUT
2018
Hirscher AUT
Kristoffersen NOR
Myhrer SWE
2017
Kristoffersen NOR
Hirscher AUT
Neureuther GER
2016
Kristoffersen NOR
Razzoli Giuliano ITA
Gross ITA
2015
Neureuther GER
Gross ITA
Kristoffersen NOR
2014
Pinturault FRA
Neureuther GER
Hirscher AUT
2013
Neureuther GER
Hirscher AUT
Kostelic CRO
2012
Kostelic CRO
Myhrer SWE
Dopfer GER
2011
Kostelic CRO
Hirscher AUT
Grange FRA
2010
Kostelic CRO
Myhrer SWE
Herbst AUT
2009
Pranger AUT
Herbst AUT
Kostelic CRO
2008
Grange FRA
Byggmark SWE
Ligety USA
2006
Rocca ITA
Palander FIN
Vogel GER
2005
Vogel GER
Kostelic CRO
Raich AUT
2004
Raich AUT
Schönfelder AUT
Kostelic CRO
2003
Rocca ITA
Sasaki JPN
Kostelic CRO
2002
Kostelic CRO
Kunc SLO
Zardini ITA
2001
Raich AUT
Schönfelder AUT
Matt AUT
2000
Aamodt NOR
Furuseth NOR
Grubelnik SLO
1999
Raich AUT
von Grünigen SUI
Kjus NOR
1997
Sykora AUT
Stangassinger AUT
Amiez FRA
1995
Tomba ITA
von Grünigen SUI
Kosir SLO
1992
Tomba ITA
Accola SUI
Bittner GER
1989
Nierlich AUT
Tomba ITA
Strolz AUT
1987
Gaspoz SUI
Koehlbichler AUT
Krizaj JUG
1986
Petrovic JUG
Bouvet FRA
Krizaj JUG
1985
Girardelli LUX
Stenmark SWE
Frommelt LIC
1982
Mahre USA
Stenmark SWE
Frommelt LIC
1981
Krizaj JUG
Girardelli LUX
Stenmark SWE
1980
Krizaj JUG
Stenmark SWE
Frommelt LIC
1978
Heidegger AUT
Popangelov BUL
Bernardi ITA
1977
Stenmark SWE
Frommelt LIC
Heidegger AUT
1976
Stenmark SWE
Gros ITA
Neureuther GER
1975
Stenmark SWE
Gros ITA
de Chiesa ITA
1974
Neureuther GER
Radici ITA
Zwilling AUT
1973
Neureuther GER
Tresch SUI
Perrot FRA
1972
Augert FRA
ThöniITA
Cochran USA
1970
Russel FRA
GiovanoliSUI
Brechu FRA
1969
Tritscher AUT
Sabich USA
Frei SUI
1968
Giovanoli SUI
Mjoen NOR
Matt AUT
1967
Killy FRA
Messner AUT
Melquiond FRA
Erfolgreichste Läufer in Wengen (Weltcup)
Fahrer
Siege
DH
SG
SL
KB
Top3
Ivica Kostelic
CRO
6
-
-
4
2
13
Marc Girardelli
LUX
6
2
1
1
2
8
Marco Odermatt
SUI
5
4
1
-
-
9
Benjamin Raich
AUT
5
-
-
3
2
6
Franz Klammer
AUT
4
3
-
-
1
6
Henrik Kristoffersen
NOR
3
-
-
3
-
9
Bode Miller
USA
3
2
-
-
1
8
Ingemar Stenmark
SWE
3
-
-
3
-
7
Aleksander Aamodt Kilde
NOR
3
2
1
-
-
7
Carlo Janka
SUI
3
1
-
-
2
6
Beat Feuz
SUI
3
3
-
-
-
6
Kjetil Andre Aamodt
NOR
3
-
-
1
2
5
Lasse Kjus
NOR
2
1
-
-
1
7
Walter Tresch
SUI
2
-
-
-
2
5
Vincent Kriechmayr
AUT
2
2
-
-
-
4
Pirmin Zurbriggen
SUI
2
-
-
-
2
4
Bojan Krizaj
SLO
2
-
-
2
-
4
Atle Lie McGrath
NOR
2
-
-
2
-
3
Felix Neureuther
GER
2
-
-
2
-
3
Stephan Eberharter
AUT
2
2
-
-
-
3
Christian Neureuther
GER
2
-
-
2
-
3
Alberto Tomba
ITA
2
-
-
2
-
3
Alexis Pinturault
FRA
2
-
-
1
1
3
Clement Noel
FRA
2
-
-
2
-
2
Kristian Ghedina
ITA
2
2
-
-
-
2
Giorgio Rocca
ITA
2
-
-
2
-
2
Jean-Baptiste Grange
FRA
2
-
-
1
1
2
Jean Claude Killy
FRA
2
1
-
1
-
2
Marcel Hirscher
AUT
1
-
-
1
-
6
Hannes Reichelt
AUT
1
-
-
-
-
5
Gustav Thoeni
ITA
1
-
-
-
1
5
Aksel Lund Svindal
NOR
1
1
-
-
-
5
Hermann Maier
AUT
1
1
-
-
-
4
Peter Wirnsberger
AUT
1
1
-
-
-
4
Markus Wasmeier
GER
1
1
-
-
-
4
Lucas Braathen
NOR
1
-
-
1
-
3
Franjo von Allmen
SUI
1
-
1
-
-
3
Franz Heinzer
SUI
1
1
-
-
-
3
Herbert Plank
ITA
1
1
-
-
-
3
Michael Walchhofer
AUT
1
1
-
-
-
3
Cyprien Sarrazin
FRA
1
-
1
-
-
3
Manuel Feller
AUT
1
-
-
1
-
2
Peter Müller
SUI
1
1
-
-
-
2
Andreas Schifferer
AUT
1
1
-
-
-
2
Klaus Kröll
AUT
1
1
-
-
-
2
Giovanni Franzoni
ITA
1
-
1
-
-
2
Kjetil Jansrud
NOR
1
-
-
-
1
1
Niels Hintermann
SUI
1
-
-
-
1
1
Erfolgreichste Nationen in Wengen (Weltcup)
Nation
Siege
DH
SG
SL
KB
Top3
Österreich
34
18
-
10
6
102
Schweiz
28
16
2
2
8
81
Norwegen
16
4
1
7
4
46
Frankreich
14
2
1
7
3
34
Italien
10
4
1
4
1
40
USA
8
4
-
1
2
19
Deutschland
6
1
-
5
-
19
Kroatien
6
-
-
4
2
14
Luxemburg
6
2
1
1
2
8
Schweden
3
-
-
3
-
11
Slowenien
3
-
-
3
-
9
Kanada
1
1
-
-
-
8