Abfahrer fuhr gesamte Saison mit kaputtem Knie

Schmerzen waren während der Ski-Saison 2025/26 ein ständiger Begleiter für Blaise Giezendanner.

Wie der 33-jährige Franzose per Instagram vermeldet, stand er in der abgelaufenen Weltcup-Saison trotz mehreren Meniskusrissen am Start.

"Mit der Zeit ist es immer schwieriger geworden, den Trainings- und Rennbetrieb aufrechtzuerhalten. Ohne Medikamente zu trainieren und Ski zu fahren, war schlicht nicht mehr möglich", gibt Giezendanner Einblick.

Nun zieht er die notwendige Konsequenz und lässt sich am Knie operieren - um kommende Saison wieder voll angreifen zu können. Sein Ziel sei es, "stärker zurückzukommen, mit einem gesunden Knie und wieder schmerzfrei skifahren".

Trotz Verletzung konkurrenzfähig

Giezendanner fuhr in der vergangenen Saison trotz seines kaputten Knies fünf Mal in die Weltcup-Punkte. Seine beste Platzierung war ein 14. Platz bei der Abfahrt in Gröden. Für die Olympischen Spiele konnte er sich nicht qualifizieren.

Bislang schaffte es der Franzose im Weltcup einmal aufs Stockerl: Bei der Abfahrt in Kitzbühel landete er 2022 auf dem dritten Rang.