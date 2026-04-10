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Bader: "Ich bin kein normaler Coach"

Der ÖEHV-Teamchef erklärt, warum er "kein 0815-Coach" ist und weshalb ihm Trainertypen wie Ralf Rangnick imponieren.

Textquelle: © LAOLA1
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Fast vier Jahrzehnte ist Roger Bader bereits im Eishockey-Business tätig.

Der Schweizer fing 1988 als 23-Jähriger beim Zürcher Schlittschuhclub an, war Assistant Coach des ehemaligen ÖEHV-Sportdirektors Alpo Suhonen und Nachwuchschef des Vereins, der später mit den GCK Lions fusionierte und zu den ZSC Lions wurde.

Heute ist der 61-Jährige Österreichs Teamchef und führte die ÖEHV-Auswahl im vergangenen Jahr sensationell ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Stockholm und Herning.

Im Interview mit LAOLA1 sagt Bader über sich selbst: "Ich bin sicher kein 0815-Coach, war immer anders als die meisten anderen Trainer."

Warum ihm Trainertypen wie ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick imponieren und welche Vorbilder die beiden teilen, erzählt Bader im ausführlichen Gespräch.

Hier ansehen:

Das gesamte Interview mit Teamchef Roger Bader:

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