NEWS

Europacup-Held verletzt sich schwer

Der Schweizer zieht sich bei den Ski-Meisterschaften in St. Moritz eine schwere Knieverletzung zu.

Europacup-Held verletzt sich schwer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Ski-Saison ist mit einer bitteren Nachricht für Sandro Zurbrügg zu Ende gegangen.

Bei den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz kommt der Youngster in der Abfahrt zu Sturz. An der Stelle haben zuvor bereits einige Läufer Probleme gehabt.

Für Zurbrügg endet die Saison damit nicht nur im Fangnetz, sondern auch mit einer schweren Verletzung: In der Klinik Hirslanden in Zürich ist ein Riss des vorderen Kreuzbandes diagnostiziert worden, wie der Schweizer Ski-Verband mitteilt.

Es ist ein bitterer Abschluss nach einer starken Saison: Der 23-Jährige hat sich mit dem Gesamtsieg im Riesentorlauf-Europacup einen Fixstartplatz in der kommenden Riesenslalom-Weltcup-Saison gesichert.

Junioren-WM: Die Anfänge der Ski-Stars

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Abfahrer fuhr gesamte Saison mit kaputtem Knie

Abfahrer fuhr gesamte Saison mit kaputtem Knie

Ski Alpin
Ski-Routinier verkündet seinen Rücktritt

Ski-Routinier verkündet seinen Rücktritt

Ski Alpin
Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

Ski Alpin
Sieg im Super-G: Doppel-Staatsmeistertitel für Ortlieb

Sieg im Super-G: Doppel-Staatsmeistertitel für Ortlieb

Ski Alpin
Hirscher: Weltcup-Comeback kam "viel zu früh"

Hirscher: Weltcup-Comeback kam "viel zu früh"

Ski Alpin
13
Marco Schwarz räumt bei den Staatsmeisterschaften ab

Marco Schwarz räumt bei den Staatsmeisterschaften ab

Ski Alpin
Bader: "Ich bin kein normaler Coach"

Bader: "Ich bin kein normaler Coach"

Eishockey

Kommentare

Wintersport Ski Alpin Schweizer Skiverband