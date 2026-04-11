Europacup-Held verletzt sich schwer

Die Ski-Saison ist mit einer bitteren Nachricht für Sandro Zurbrügg zu Ende gegangen.

Bei den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz kommt der Youngster in der Abfahrt zu Sturz. An der Stelle haben zuvor bereits einige Läufer Probleme gehabt.

Für Zurbrügg endet die Saison damit nicht nur im Fangnetz, sondern auch mit einer schweren Verletzung: In der Klinik Hirslanden in Zürich ist ein Riss des vorderen Kreuzbandes diagnostiziert worden, wie der Schweizer Ski-Verband mitteilt.

Es ist ein bitterer Abschluss nach einer starken Saison: Der 23-Jährige hat sich mit dem Gesamtsieg im Riesentorlauf-Europacup einen Fixstartplatz in der kommenden Riesenslalom-Weltcup-Saison gesichert.