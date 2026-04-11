Europacup-Held verletzt sich schwer

Sandro Zurbrügg ist bei der Abfahrt an den Schweizer Meisterschaften in St. Moritz gestürzt und hat sich dabei am Knie verletzt.— SwissSkiTeam (@swissskiteam) April 10, 2026
Untersuchungen in der Klinik Hirslanden in Zürich ergaben einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie Begleitverletzungen im linken Knie. Er wird sich… pic.twitter.com/MPQrapXVxG
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